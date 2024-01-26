Актер Никита Кологривый попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Никита Кологривый, сыгравший роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.





Причинами, по которым актер оказался в черном списке портала, названы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержка России.





На сайте также говорится, что Кологривый обвиняется в «сознательном нарушении границ Украины». Он снимался в сериале «Черная весна», съемки которого проходили на территории Крыма.





Кроме того, на украинском сайте опубликованы личные данные актера и его бывшей супруги.





«Миротворец» вносит в свою базу не только россиян. В мае 2022 года на сайте оказалось имя бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за «участие в информационной спецоперации РФ против Украины». На скандальном украинском ресурсе были опубликованы дата рождения, место проживания и должность, которую занимал политик.





Осенью в базу ресурса попал лидер Корейской Народно-Демократической Республики и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.





В базу «Миротворца» внесен и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. На сайте опубликован кадр из фильма «Не бойся, я рядом», где политик переодет в женщину. Арестович был добавлен в базу «Миротворца» задолго до своей отставки — 19 января 2022 года.