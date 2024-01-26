Захарова сообщила, что Россия откроет участки на выборах президента даже в недружественных странах

Участки для выборов президента России будут открыты в том числе в недружественных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Речь идет о государствах, «в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения», отметила Захарова. Она также выразила сожаление, что закрытие российских дипломатических представительств в ряде стран сократило возможности Москвы по размещению избирательных участков.





По словам представителя МИД, всего Россия планирует открыть за рубежом около 300 избирательных участков. Захарова добавила, что РФ принимает меры по обеспечению безопасности голосования в других странах.





Выборы президента России запланированы на 15, 16 и 17 марта 2024 года. В ряде регионов также будет доступно дистанционное электронное голосование.