В «Народном фронте» объяснили, зачем отправляют студентов с навыками строительства в Донбасс

В «Общероссийском народном фронте» («ОНФ») подтвердили Daily Storm, что действительно ищут студентов для отправки в новые регионы. Ранее в Telegram-канале Sota написали, что в российских вузах организация распространяет объявления о наборе в добровольческие центры для оказания гуманитарной помощи.
«Ребята, которые принимают участие в выездах, — все совершеннолетние. Выезжаем исключительно в безопасные районы ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всех волонтеров мы обеспечиваем необходимыми средствами защиты, индивидуальными аптечками. Рассказываем, как оказывать первую помощь людям», — рассказали в пресс-службе «Народного фронта».
В организации также объяснили, зачем интересуются наличием у студентов водительских прав, навыков строительства и владения инструментами.
«Требуются определенные навыки, поскольку приходится оказывать адресную помощь людям. И нужно понимать, как это делать правильно. Они оказывают адресную помощь гражданскому населению: развозят гуманитарные наборы, разбирают завалы, убирают придомовые территории, оказывают помощь социальным учреждениям и людям, проживающим в пунктах временного размещения. Также выезжают на ликвидацию последствий обстрелов», — сообщили представители «ОНФ».
В пресс-службе добавили, что за 2023 год волонтерами от «Народного фронта» на гуманитарном складе в Ростове-на-Дону и новых регионах поработали более 500 человек. По словам представителя «Народного фронта», многие студенты после выезда с гуманитарной миссией остаются в команде молодежного крыла организации.