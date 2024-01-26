В «Народном фронте» объяснили, зачем отправляют студентов с навыками строительства в Донбасс

В «Общероссийском народном фронте» («ОНФ») подтвердили Daily Storm, что действительно ищут студентов для отправки в новые регионы. Ранее в Telegram-канале Sota написали, что в российских вузах организация распространяет объявления о наборе в добровольческие центры для оказания гуманитарной помощи.





«Ребята, которые принимают участие в выездах, — все совершеннолетние. Выезжаем исключительно в безопасные районы ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всех волонтеров мы обеспечиваем необходимыми средствами защиты, индивидуальными аптечками. Рассказываем, как оказывать первую помощь людям», — рассказали в пресс-службе «Народного фронта».