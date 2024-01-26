Медведев заявил, что его предсказание о создании Техасской народной республики начинает сбываться

Образование Техасской народной республики становится все более реальным, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что такое шутливое предсказание он делал в конце 2022 года.





Политик обратил внимание на проблемы американского штата Техас в связи с наплывом мигрантов с юга. В Вашингтоне же никак не реагируют на это, отметил Медведев. Он указывает, что «ослабление гегемонии США происходит изнутри в результате действий самих же американцев».





«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — написал Медведев.





Он добавил, что США при таком раскладе может ждать внутренний кризис. В то же время «остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», заключил Медведев.