Новости
Новости 18+
St
Медведев заявил, что его предсказание о создании Техасской народной республики начинает сбываться
18+
По его словам, весь мир, похрустывая попкорном, наблюдает за «приступом дурной болезни Пиндостана» undefined
Новости

Медведев заявил, что его предсказание о создании Техасской народной республики начинает сбываться

По его словам, весь мир, похрустывая попкорном, наблюдает за «приступом дурной болезни Пиндостана»

Образование Техасской народной республики становится все более реальным, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что такое шутливое предсказание он делал в конце 2022 года. 


Политик обратил внимание на проблемы американского штата Техас в связи с наплывом мигрантов с юга. В Вашингтоне же никак не реагируют на это, отметил Медведев. Он указывает, что «ослабление гегемонии США происходит изнутри в результате действий самих же американцев». 


«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — написал Медведев. 


Он добавил, что США при таком раскладе может ждать внутренний кризис. В то же время «остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», заключил Медведев. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#техас #байден #политика #дмитрий медведев #сша #миграция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии