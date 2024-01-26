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В Госдуме намерены полностью запретить продажи вейпов в России
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Проект закона будет внесен уже в феврале undefined
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В Госдуме намерены полностью запретить продажи вейпов в России

Проект закона будет внесен уже в феврале

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в феврале, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Аргумент правительства, что ЕАЭС якобы не планирует запрещать вейпы, — ерунда, отметил депутат. 


Нилов подчеркнул, что «это будет межфракционный проект». В частности, предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», отметил он. 


В отзыве правительства на проект закона за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что законопроект требует «концептуальной переработки», напомнил Нилов.


«Мы два года пытаемся запретить вейпы. Аргументы против были самыми разными — выпадающие доходы, контрафактная продукция, но про то, что где-то что-то разрешено, а в России не может быть запрещено — такого аргумента не было, это ерунда», — сказал Нилов телеканалу RTVI


В России в настоящее время действуют ограничения по продаже и курению вейпов, в частности, их запрещено продавать несовершеннолетним, введены штрафы за нарушения.

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