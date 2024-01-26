В Госдуме намерены полностью запретить продажи вейпов в России

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в феврале, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Аргумент правительства, что ЕАЭС якобы не планирует запрещать вейпы, — ерунда, отметил депутат.





Нилов подчеркнул, что «это будет межфракционный проект». В частности, предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», отметил он.





В отзыве правительства на проект закона за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что законопроект требует «концептуальной переработки», напомнил Нилов.





«Мы два года пытаемся запретить вейпы. Аргументы против были самыми разными — выпадающие доходы, контрафактная продукция, но про то, что где-то что-то разрешено, а в России не может быть запрещено — такого аргумента не было, это ерунда», — сказал Нилов телеканалу RTVI.





В России в настоящее время действуют ограничения по продаже и курению вейпов, в частности, их запрещено продавать несовершеннолетним, введены штрафы за нарушения.