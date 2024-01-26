Генерал Соболев ответил на сообщения СМИ о том, что служившим на СВО заключенным якобы перестали снимать судимость

Генерал, депутат Госдумы Соболев заявил, что осужденным за нетяжкие преступления, заключившим с Минобороны контракт на службу в зоне СВО, снимают судимость. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что служившим на СВО заключенным якобы перестали ее погашать.





«Госдума приняла решение [в соответствующем законе], что граждане России, не совершившие тяжких преступлений, могут быть призваны военнослужащими по контракту на специальную военную операцию. <...> Безусловно, те обвинения, которые были им вменены, снимаются с них. Но, я еще раз хочу обратить внимание, это те, кто не совершил тяжкие преступления!» — пояснил Daily Storm Виктор Соболев.





«Русская служба Би-Би-Си», сайт которой заблокировал Роскомнадзор, сообщает, что ранее россиянам в местах лишения свободы предлагали заключить контракт на службу в зоне спецоперации, чаще всего, на полгода. А теперь якобы такие соглашения подразумевают службу до конца СВО, пишет издание.





По информации Соболева, как правило, заключенные подписывают контракты не на полгода, а на более длительный срок, вплоть до окончания спецоперации: «Они заключают контракт, безусловно, не на полгода, а, будем так говорить, как многие контрактники — до окончания специальной военной операции».





СМИ также сообщают, что бывшим заключенным якобы не дают выплаты за ранения. Парламентарий назвал эти публикации «полной чушью»: «По нашему законодательству они имеют все права и так далее военнослужащих по контракту. <...> Все выплаты, которые положены военнослужащим по контракту, <...> осужденные, заключившие контракт на службу в зоне СВО, получают — все, что положено. И за ранения, и за уничтоженный танк или бронетранспортер, вертолет, самолет. Все они получают как все. И никто не делит их — невозможно делить на поле боя: «Вот ты — судим! Мы тебе не заплатим!» Это же глупость!»





Минобороны России пока не давало официальных комментариев по этим сообщениям СМИ.