Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных

Зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки, это две тысячи километров и свыше 600 тысяч человек с российской стороны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами — участниками специальной военной операции.





Путин также подчеркнул: «Все, что происходило в Донбассе, — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией». Он отметил, что «Россия терпеливо мирными средствами выстраивала отношения с Украиной до 2014 года».





Путин, говоря об исторических предпосылках СВО, добавил, что «геополитический противник совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией».





Российский лидер отметил, что вся страна искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.





Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российский лидер отметил, что в ходе выполнения СВО мирное население не пострадает. Он заявил, что цель кампании — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин также заверил, что целью СВО не является оккупация Украины.