Новости
Новости 18+
St
Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных
18+
По его словам, спецоперация — это попытка прекратить войну undefined
Новости

Путин сообщил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных

По его словам, спецоперация — это попытка прекратить войну

Зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки, это две тысячи километров и свыше 600 тысяч человек с российской стороны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами — участниками специальной военной операции. 


Путин также подчеркнул: «Все, что происходило в Донбассе, — это геноцид, на наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией». Он отметил, что «Россия терпеливо мирными средствами выстраивала отношения с Украиной до 2014 года». 


Путин, говоря об исторических предпосылках СВО, добавил, что «геополитический противник совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией». 


Российский лидер отметил, что вся страна искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.


Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российский лидер отметил, что в ходе выполнения СВО мирное население не пострадает. Он заявил, что цель кампании — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. Путин также заверил, что целью СВО не является оккупация Украины.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#спецоперация #сво #украина #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии