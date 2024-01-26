МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили)* (признан в РФ иноагентом). Информация о том, что он разыскивается, появилась в базе данных ведомства.





В декабре 2023 года Акунин заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что у него нет претензий из-за украинских атак на Крым и другие регионы России. Он также негативно высказался о Российской армии.





После этого автор цикла книг об Эрасте Фандорине был включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.





13 января писатель был признан иностранным агентом. В сообщении Минюста сказано, что Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии, участвовал в сборе средств для ВСУ, публиковал материалы других иноагентов.





*Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесен в реестр террористов и экстремистов.