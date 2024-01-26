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МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
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По какой статье УК РФ он разыскивается — не сообщается undefined
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МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

По какой статье УК РФ он разыскивается — не сообщается

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили)* (признан в РФ иноагентом). Информация о том, что он разыскивается, появилась в базе данных ведомства. 


В декабре 2023 года Акунин заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что у него нет претензий из-за украинских атак на Крым и другие регионы России. Он также негативно высказался о Российской армии.


После этого автор цикла книг об Эрасте Фандорине был включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.


13 января писатель был признан иностранным агентом. В сообщении Минюста сказано, что Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии, участвовал в сборе средств для ВСУ, публиковал материалы других иноагентов. 


*Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесен в реестр террористов и экстремистов.

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