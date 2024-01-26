В Пензе с экс-губернатора Белозерцева, бывшего сенатора Шпигеля и соответчиков взыскали свыше восьми миллиардов рублей

Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ и взыскал солидарно с экс-главы региона Ивана Белозерцева, бывшего сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля, а также соответчиков более 8,1 миллиарда рублей, полученные незаконным путем. Об этом пишет ТАСС.





Точная сумма взысканных денежных средств составила восемь миллиардов 158 миллионов рублей, пишет агентство со ссылкой на судью Екатерину Шмонину.





25 января суд в Москве назначил Белозерцеву наказание в виде 12 лет колонии. Он был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере от Шпигеля и незаконном хранении оружия. Шпигеля приговорили к 11 годам заключения.





По версии обвинения, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов.





Отмечается, что общая сумма взятки составила более 30 миллионов рублей. Взамен тогдашний руководитель региона предоставлял фирме Шпигеля «Биотэк» преимущества при заключении госконтрактов, следует из материалов дела.