В МВД Бурятии объяснили, почему за 2023 год сильно выросла статистика по числу изнасилований, мошенничеств, разбоев и хулиганств

В МВД Бурятии объяснили, почему в регионе за 2023 год выросла статистика по числу изнасилований, мошенничеств, разбоев и хулиганств. Ранее прокуратура республики опубликовала отчет по показателям состояния преступности за январь — декабрь прошлого года, который привлек внимание прессы. В пресс-службе МВД республики рассказали, что так напугавший СМИ отчет сравнивает проценты, но следует смотреть и на реальные цифры.





«На 36,4% выросло количество преступлений, связанных с изнасилованием, а в абсолютных значениях — с 33 до 45. Все преступления раскрыты. Количество разбойных нападений выросло на 40%, а в абсолютных цифрах — с 25 до 35. Отметим высокую раскрываемость данного вида преступлений — 96,8%. Рост зарегистрированных хулиганств — +50,0%, а по факту — с 8 до 12. Очевидно, что доля данных видов преступлений в общей структуре преступности по-прежнему невелика», — перечислили в пресс-службе.





В отчете также отмечен рост числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 1,6% в сравнении с 2022 годом (с 5013 до 5092). В МВД подчеркнули, что львиная доля таких правонарушений совершена с помощью информационных технологий — их за год стало на 559 штук (28,6%) больше.





«Одна из причин — сложность в раскрытии таких преступлений. Прежде всего, это связано с тем, что основное количество звонков идет из кол-центров, расположенных за рубежом», — сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.





В ведомстве добавили, что влияние на рост числа тяжких и особо тяжких преступлений оказывает и результативность оперативной и следственной работы полиции.