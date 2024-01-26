Минюст включил в список иноагентов экономиста Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов двух человек и одно юрлицо. В том числе в список попало издание «ВОТ ТАК». Минюст объяснил свое решение тем, что это издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике.





Кроме того, по данным ведомства, «ВОТ ТАК» принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и выступало против специальной военной операции на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.





Кроме того, в реестр были включены экономист Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов.





Неделю назад Минюст признал иноагентами социолога Григория Юдина и лекторий «Живое слово». Также в реестр внесены еще несколько человек и одна организация. Всего в реестре находятся более 750 людей и юрлиц.