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Минюст включил в список иноагентов экономиста Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова
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Также в реестр внесено издание «ВОТ ТАК» undefined
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Минюст включил в список иноагентов экономиста Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова

Также в реестр внесено издание «ВОТ ТАК»

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов двух человек и одно юрлицо. В том числе в список попало издание «ВОТ ТАК». Минюст объяснил свое решение тем, что это издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике.


Кроме того, по данным ведомства, «ВОТ ТАК» принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и выступало против специальной военной операции на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация.


Кроме того, в реестр были включены экономист Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов.


Неделю назад Минюст признал иноагентами социолога Григория Юдина и лекторий «Живое слово». Также в реестр внесены еще несколько человек и одна организация. Всего в реестре находятся более 750 людей и юрлиц.

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#потапенко #минюст #иноагент
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