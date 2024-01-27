WP: США в 2024 году сделают акцент на обороне Украины, а не на возврате территорий

Администрация президента США Джо Байдена работает над новой стратегией поддержки Украины, акцент в ней будет сделан на обороне, а не на возврате утраченных территорий. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.





Новая стратегия резко отличается от прошлогоднего плана, когда Соединенные Штаты и их союзники оказали Украине военную поддержку для контрнаступления, пишет издание. Эти усилия оказались неудачными, в основном из-за укрепленной российской обороны.





По словам одного из неназванных представителей администрации Байдена, очевидно, что в этом году ВСУ будет трудно вести такое же масштабное наступление, как в 2023-м. Цель новой стратегии Белого дома заключается в том, чтобы дать Украине возможность удержать позиции, а также направить ее «на более устойчивый путь» и сделать сильнее к концу 2024 года, пишет WP.





Второй представитель Белого дома уточнил, что новый план не означает, что украинские солдаты будут «просто создавать оборонительные траншеи и сидеть за ними весь год». По прежнему стороны будут «обмениваться территориями, имеющими минимальную стратегическую ценность», по-прежнему противники будут запускать ракеты и дроны, сказал собеседник The Washington Post.





Новая стратегия США является частью долгосрочной поддержки Украины со стороны западных союзников. В июле 2023 года страны G7 обязались предоставить Киеву гарантии безопасности. Первым союзником, сделавшим это, стала Великобритания — соглашение подписано в начале января. США могут опубликовать подобный договор весной, но при условии, что Конгресс одобрит запрос Байдена на помощь Украине в размере примерно 61 миллиарда долларов.





Американское соглашение о безопасности будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций ВСУ, а также укрепление украинской армии. Договор также будет включать поддержку промышленности и экспортных секторов, а также помощь Украине в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты, пишет WP.





Ранее телеканал NBC News сообщил, что помощники Байдена на встрече с членами Конгресса допустили победу России в течение нескольких недель или месяцев, если законодатели не одобрят дополнительную военную помощь Украине.