Участников «Би-2» этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в Россию

Участников рок-группы «Би-2», оштрафованных за проведение концерта в Таиланде без разрешения властей, в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке для последующей депортации. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.





Дипломат уточнил, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще двое въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. По законам королевства, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта, указывает РИА Новости.





26 января суд города Пхукет оштрафовал каждого из задержанных участников «Би-2» на 3000 батов (примерно 84 доллара) за проведение концерта без разрешения властей. Суд учел признание вины подсудимыми. Участников «Би-2» задержали после концерта на острове Пхукет.