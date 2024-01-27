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Участников «Би-2» этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в Россию
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Ранее музыкантов оштрафовали за концерт без разрешения undefined
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Участников «Би-2» этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в Россию

Ранее музыкантов оштрафовали за концерт без разрешения

Участников рок-группы «Би-2», оштрафованных за проведение концерта в Таиланде без разрешения властей, в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке для последующей депортации. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.


Дипломат уточнил, что пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще двое въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. По законам королевства, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта, указывает РИА Новости.


26 января суд города Пхукет оштрафовал каждого из задержанных участников «Би-2» на 3000 батов (примерно 84 доллара) за проведение концерта без разрешения властей. Суд учел признание вины подсудимыми. Участников «Би-2» задержали после концерта на острове Пхукет.

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Участников «Би-2» за работу без разрешения в Таиланде приговорили к штрафам

Каждый из них должен уплатить 84 доллара 26 января 2024
Dailystorm - Участников «Би-2» за работу без разрешения в Таиланде приговорили к штрафам
#би-2 #таиланд #музыканты #депортация
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