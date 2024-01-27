Максима Галкина не пустили в Индонезию

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом) сообщил на своей странице в Instagram*, что ему отказали во въезде в Индонезию. 27 января артист должен был дать концерт на Бали.





По словам Галкина, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу, все документы на выступление были в порядке. На паспортном контроле пограничники почти сразу назвали Галкину причину отказа — «письмо от правительства РФ» с просьбой не пускать юмориста в страну.





Галкин опроверг сообщения о том, что он попал в черный список властей Индонезии. Юморист рассказал, что сотрудники погранслужбы и других ведомств «высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей».





Артист назвал смехотворными публикации о том, что отказ во въезде — позиция правительства Индонезии, поскольку оно его «просто не знает». По словам Галкина, «им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста». Он пообещал, что всем, кто купил билеты на концерт на Бали, вернут деньги.





Юморист написал, что в Таиланде, где у него в январе должны были пройти два концерта, власти РФ «работали по другой схеме» — надавили на владельцев залов, которые имеют «крепкие связи с российским консульством и российским туризмом».





Юморист назвал произошедшее «рабочими моментами в нынешних условиях». Артист написал, что за последние полтора года дал около 150 концертов во многих странах. За это время «под давлением российских властей» было отменено пять концертов: по два в Казахстане и Таиланде и один в Индонезии. После концерта в Дубае оштрафовали организаторов за политический юмор Галкина, но «сразу же спросили», когда он приедет еще, потому что концерт собрал хорошую кассу, написал артист.





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