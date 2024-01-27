Новости
Новости 18+
St
Медведев пообещал в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, что враги России навсегда исчезнут с лица земли
18+
Зампред Совбеза написал, что Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру undefined
Новости

Медведев пообещал в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, что враги России навсегда исчезнут с лица земли

Зампред Совбеза написал, что Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру

Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».


Свой пост Медведев приурочил к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Политик написал, что эта дата — особая дата для всей страны, живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа. Почти 900 дней немецкие войска били по Ленинграду, от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей.


Несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял, и сегодня память о подвиге советского народа — источник мужества и стойкости «в борьбе с силами неофашизма», написал Медведев. Как и 80 лет назад, страна сделает все, чтобы уничтожить своих врагов, пообещал зампред Совбеза.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Грызли дуранду и варили суп из крапивы»: поэт Илья Резник рассказал о своем опыте выживания в блокаду

Сегодня в России отмечают 80-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда 27 января 2024
Dailystorm - «Грызли дуранду и варили суп из крапивы»: поэт Илья Резник рассказал о своем опыте выживания в блокаду
#блокада ленинграда #украина #дмитрий медведев #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии