Медведев пообещал в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, что враги России навсегда исчезнут с лица земли

Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».





Свой пост Медведев приурочил к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Политик написал, что эта дата — особая дата для всей страны, живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа. Почти 900 дней немецкие войска били по Ленинграду, от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей.





Несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял, и сегодня память о подвиге советского народа — источник мужества и стойкости «в борьбе с силами неофашизма», написал Медведев. Как и 80 лет назад, страна сделает все, чтобы уничтожить своих врагов, пообещал зампред Совбеза.