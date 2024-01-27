Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 26 января подтвердил подлинность списка людей, которых должны были обменять на российских бойцов 24 января — в день крушения самолета Ил-76. Речь идет о списке из 65 украинских пленных, который опубликовала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. По информации Минобороны РФ, все они, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа, погибли.





Представители штаба провели встречу с родственниками украинских военнопленных. Руководитель штаба, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Киева пока нет информации о том, кто мог находиться на борту Ил-76 в день катастрофы. По его словам, российская версия о 65 пленных «вызывает много вопросов».





Родственники пленных из списка, опубликованного Симоньян, ознакомились с видеоматериалами российской стороны и не нашли на фрагментах тел «никаких особых признаков», которые бы подтверждали личности их близких, сказано в сообщении штаба в Facebook*.





Главред RT в своем Telegram-канале отреагировала на заявление украинского штаба словами «решились-таки сказать полуправду спустя три дня, что и требовалось доказать».





Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских пленных для обмена, потерпел крушение в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. Следственный комитет сообщил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Возбуждено уголовное дело о теракте.





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