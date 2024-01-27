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The Washington Post рассказала о совещаниях в России по подрыву влияния доллара
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Песков опроверг эти сведения, но отметил, что Кремль создает «новую систему экономических нейронов» undefined
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The Washington Post рассказала о совещаниях в России по подрыву влияния доллара

Песков опроверг эти сведения, но отметил, что Кремль создает «новую систему экономических нейронов»

В 2022-2023 годах российские власти проводили совещания, на которых обсуждали способы подорвать роль доллара как мировой резервной валюты, сообщает The Washington Post (WP). Газета ссылается на внутренние документы Совбеза РФ, полученные европейской разведкой.


Конечной целью Москвы был «демонтаж глобальной финансовой системы, сложившейся после Второй мировой войны, и власти, которую она дает Вашингтону», сказано в одном из документов. Среди ключевых задач в материале от 3 апреля 2023 года называется создание нового мирового порядка, пишет WP.


В другом документе, составленном близким соратником секретаря Совбеза Николая Патрушева и распространенным в Кремле летом 2023 года, содержится призыв к расширению сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, киберсистем и интернета вещей. Предполагалось, что Москва и Пекин создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в транзакциях.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии WP опроверг информацию о подрыве позиций США в мировой финансовой системе. Он уточнил, что РФ работает над созданием альтернатив в этой сфере. Запад, по его словам, своими действиями подрывает доверие к системе «без помощи Москвы». Песков сказал, что Кремль «тщательно следит за [ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной».

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#доллар #рф #финансы
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