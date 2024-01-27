Bild описал действия Германии в случае войны НАТО с Россией

Первый со времен холодной войны оборонный план Германии на случай конфликта НАТО с Россией предполагает, что через ФРГ на передовую будут перевозить танки, ракеты и другое вооружение. Такие детали плана приводит газета Bild.





О подготовке плана защиты на случай войны с РФ ранее сообщил командующий территориальным командованием бундесвера Андре Бодеманн. Документ будут обсуждать на симпозиуме в Берлине 31 января с участием полиции, сотрудников гражданской защиты, ученых, представителей энергетической и логистической отраслей, а также союзников по НАТО. Окончательно план должен быть готов к концу марта.





Среди основных угроз в документе, о котором пишет Bild, указан не прямой конфликт, а прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. Если же дело дойдет до войны, некоторые транспортные пути будут закрыты для граждан, чтобы войска могли быстро добраться до передовой.





Чтобы предотвратить атаки на перебрасываемое через ФРГ вооружение, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. План предполагает, что будет вестись набор в добровольческую службу, до шести укомплектованных добровольцами полков должны будут охранять инфраструктурные объекты из-за отбытия военного контингента на войну.





Компании должны будут оказывать поддержку немецкой армии, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и другой военной техники. Власти заключат с бизнесом контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера, пишет Bild.





Гражданское население призовут самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах. Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер сказал, что «строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно» (цитаты по РИА Новости).





В последние недели на Западе все чаще говорят о возможной войне с Россией. Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной страны НАТО.