Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие годы

Германия должна учитывать возможность войны НАТО с Россией, поэтому ФРГ и другие союзники по альянсу сейчас активно вооружаются, заявил министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, на подготовку к конфликту должно уйти от трех до пяти лет.





Возможно, сейчас для Германии нет острой угрозы войны, «речь идет не о конкретной подготовке к нападению», сказал министр в эфире телеканала ZDF. Писториус отметил, что в случае удара по Прибалтике в этом регионе должна находиться немецкая бригада. Подразделение будет полностью боеспособно к 2027 году.





Минобороны Германии увеличило объем и темпы военных закупок, промышленность также должна работать быстрее, уверен Писториус. По словам министра, ведомство «давит на газ» в этом направлении. Писториус оговорился при этом: он «очень хорошо по-человечески и эмоционально» понимает опасения многих немцев по поводу перевооружения бундесвера, но нынешняя ситуация в сфере безопасности очень непредсказуема.





Писториус заверил, что Германия не собирается начинать войну первой. Опыт холодной войны показал, что «сдерживание является единственным эффективным средством противостояния агрессору», добавил он.





В конце октября 2023 года глава Минобороны Германии также призывал готовиться к возможной войне. Тогда он сказал: «Нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть». Министр также отметил, что ведомство не может существенно ускорить процесс модернизации армии, поскольку оборонный фонд для нее создали только в начале 2022 года, а до этого Вооруженные силы ФРГ не получали достаточного финансирования.