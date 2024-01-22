Польша официально отказалась от иска против России в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, сообщил МИД этой страны.





19 января министр внутренних дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польская сторона не имеет даже теоретических шансов на успех. Он подчеркнул, что судебное разбирательство обернется исключительно неоправданными расходами.





Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ) Яцек Сивера сообщил, что после ликвидации комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском у Польши нет официальной версии причины трагедии.





10 апреля 2010 года Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту, летевший из Варшавы, потерпел крушение под Смоленском. Лайнер при посадке не дотянул несколько метров до взлетно-посадочной полосы, столкнулся с деревьями и землей. Все 96 человек на борту погибли.





Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году пришел к выводу, что катастрофа произошла из-за действий экипажа, который принял неправильное решение о посадке в условиях тумана. Такую же версию озвучила польская комиссия под руководством тогдашнего главы МВД страны Ежи Миллера.





В 2015 году к власти в Польше пришла консервативная партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат Леха Качиньского — Ярослав Качиньский. В стране создали новую комиссию по расследованию катастрофы с Ту-154, ее возглавил глава Минобороны Антони Мациревич. В 2022 году он обвинил в крушении президентского борта российские спецслужбы. В 2023 году на выборах в сейм (нижнюю палату парламента Польши) победила либеральная оппозиция.