У двух вернувшихся в Петербург из Гонконга мужчин выявили оспу обезьян

Два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Китая. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.





В ведомстве подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена. Мужчин госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, добавили в управлении Роспотребнадзора.





Также специалисты начали эпидрасследование и проводят комплекс противоэпидемических мер. Под медицинским наблюдением находятся и те, кто контактировал с пациентами.





О первом случае заражения оспой обезьян в РФ Роспотребнадзор сообщил 12 июля 2022 года. Заболевшим был молодой мужчина, который вернулся из поездки по Европе. Он обратился в больницу с характерной сыпью. Болезнь прошла в легкой форме, в конце июля мужчину выписали.





Оспа обезьян — инфекционное заболевание, выявленное в 1958 году. С момента обнаружения оспы обезьян в мире произошло несколько вспышек болезни, последняя началась в мае 2022 года в Великобритании. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано почти 55 тысяч случаев заражения оспой обезьян. 23 июля ВОЗ объявила вспышку болезни чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.





Симптомы оспы обезьян — головная и мышечная боли, лихорадка, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость, боли в спине. На коже могут появляться высыпания.