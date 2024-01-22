Apple уплатила в бюджет России штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей

Американская компания Apple погасила штраф в 1,17 миллиарда рублей. Ранее Федеральная антимонопольная служба признала фирму виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.





В ФАС отметили, что компания перечислила средства в счет погашения штрафа 19 января. Деньги уже поступили в бюджет России, подчеркнули представители ведомства.





ФАС признала Apple в нарушениях антимонопольного законодательства РФ летом 2022 года.





Было установлено, что организация требовала, чтобы разработчики приложений удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты за пределами App Store, а также запрещала информировать клиентов об альтернативных способах оплаты.