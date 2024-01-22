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Apple уплатила в бюджет России штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей
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Ранее компанию признали виновной в злоупотреблениях на рынке undefined
Новости

Apple уплатила в бюджет России штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей

Ранее компанию признали виновной в злоупотреблениях на рынке

Американская компания Apple погасила штраф в 1,17 миллиарда рублей. Ранее Федеральная антимонопольная служба признала фирму виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.


В ФАС отметили, что компания перечислила средства в счет погашения штрафа 19 января. Деньги уже поступили в бюджет России, подчеркнули представители ведомства.


ФАС признала Apple в нарушениях антимонопольного законодательства РФ летом 2022 года.


Было установлено, что организация требовала, чтобы разработчики приложений удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты за пределами App Store, а также запрещала информировать клиентов об альтернативных способах оплаты.

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#штраф #apple #конкуренция #фас
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