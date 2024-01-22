Посол России в Афганистане подтвердил гибель супругов Евсюковых в авиакатастрофе

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил информацию о гибели супругов Анатолия и Анны Евсюковых в авиакатастрофе в Бадахшане. Его цитирует РИА Новости. Глава дипмиссии также выразил соболезнования родным и близким погибших.





Ранее сообщалось, что сын супружеской пары остался в Таиланде, так как на борту было одно место для сопровождающего. Falcon 10 выполнял санитарный рейс и должен был доставить заболевшую Анну Евсюкову на родину, но у самолета отказали двигатели.





Воздушное судно потерпело крушение в горах Бадахшана. Четверо из шести находившихся на борту людей выжили. Все они — члены экипажа и медики. Пострадавшие были доставлены на вертолете в Кабул.





Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Согласно информации из открытых источников, Анатолий Евсюков владел несколькими рынками в городе Волгодонске Ростовской области. В июле 2014 года был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края».