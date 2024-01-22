Суд отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в следственный изолятор за систематические нарушения правил домашнего ареста. В официальном Telegram-канале Следственного комитета России подтвердили, что «по ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года».





Как заявили ранее в столичном управлении СКР, ходатайство об ужесточении Блиновской меры пресечения было обусловлено «неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения».





На заседании суда стало известно, что Блиновская 23 декабря 2023 года провела новогоднюю вечеринку. На мероприятие она пригласила свидетеля по своему уголовному делу.





Блиновская была задержана в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть Россию. Поводом для задержания стали подозрения Федеральной налоговой службы в том, то женщина занижала в отчетах свои доходы.





Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.