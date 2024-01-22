Медведев заявил, что Зеленский подписал указ о территориальных претензиях к России из-за «провала на фронте»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новый указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Бывший президент РФ считает, что этот «пропагандистский ход» вызван «провалом на фронте».





Медведев также заявил, что «украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России». Политик посоветовал «главному «украинцу» завязывать», иначе «он скоро присоединит Канаду».





Ранее Зеленский поручил собирать факты «преступлений против украинцев» в России на территориях, где живет много украинцев. Текст указа опубликован на сайте президента Украины.





В своем указе Зеленский назвал Кубань, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области землями, «исторически населенными украинцами».