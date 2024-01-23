Путин установил статус многодетных семей и меры их поддержки

Президент Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством. Кабмин также будет вести банк данных о таких семьях.





Согласно указу, социальная поддержка многодетных семей будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он проходит обучение в очной форме.





Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России. Кроме того, родители имеют право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетные матери — на досрочное назначение страховой пенсии.





Раньше регионы были вправе сами устанавливать, что такое многодетная семья. В марте 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею установить в России единое определение такой семьи.