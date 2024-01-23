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Путин установил статус многодетных семей и меры их поддержки
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Согласно указу президента, многодетной считается семья, имеющая трех и более детей undefined
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Путин установил статус многодетных семей и меры их поддержки

Согласно указу президента, многодетной считается семья, имеющая трех и более детей

Президент Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством. Кабмин также будет вести банк данных о таких семьях.


Согласно указу, социальная поддержка многодетных семей будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он проходит обучение в очной форме.


Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России. Кроме того, родители имеют право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетные матери — на досрочное назначение страховой пенсии.


Раньше регионы были вправе сами устанавливать, что такое многодетная семья. В марте 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею установить в России единое определение такой семьи.

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#владимир путин #многодетные семьи #социальная политика
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