Проводницу, выбросившую кота Твикса, временно отстранили от работы

Проводница, выбросившая из поезда кота по кличке Твикс, временно отстранена от работы с пассажирами. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в Госдуме на круглом столе по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Он добавил, что расследование случая с котом продолжается.





Колесников заявил, что РЖД планирует «в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», сейчас такая возможность не предусмотрена документацией госкомпании.





Гендиректор Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) Владимир Пястолов отметил, что перевозчик занимается доработкой информационных систем в этой части. Сейчас понятно, что «необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, и проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне».





Инцидент с Твиксом произошел 11 января в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Отчим хозяина кота вез его к владельцам, животное находилось в переноске. Хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин рассказал «Московскому комсомольцу», что Евгений (так зовут отчима) не спал ночью из-за шумной кампании в поезде и смог лечь отдохнуть к утру. Когда мужчина проснулся, животного в переноске уже не было. Выяснилось, что проводница высадила кота на остановке в Кирове. Женщина объяснила, что кот гулял по вагону, она опросила пассажиров и не нашла владельцев, поэтому высадила животное.





20 января Твикса нашли мертвым. В РЖД сообщили, что после трагедии начали менять правила перевозки домашних животных. Проводникам запретят высаживать питомцев, их будут передавать работникам остановочных пунктов, а затем зоозащитникам. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.