Надеждин собрал 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России

Штаб экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты России. Об этом говорится на предвыборном сайте политика.





На момент написания материала Надеждин собрал около 102 тысяч подписей в 75 регионах страны (из 89). Для регистрации на выборах ему нужно собрать 100 тысяч подписей, при этом не более 2500 — в каждом регионе. Сделать это нужно до конца января.





Надеждин уточнил в своем Telegram-канале, что собранные подписи — «неидеальные», в Центризбирком нужно будет передать 105 тысяч (речь о том, что в выборке должно быть не более 5% недействительных или недостоверных автографов). Поэтому, по словам политика, нужно собрать 150 тысяч подписей.





Выдвиженец также сообщил, что ночью счетчик подписей сломался, из-за чего количество автографов резко снизилось, и принес извинения сторонникам за беспокойство.





Надеждин идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал трех кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Последний публично оставил подпись за регистрацию Надеждина. На выборы самовыдвиженцем также идет действующий президент Владимир Путин. Голосование пройдет 15-17 марта.