Песков заявил, что удары по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел Донецка

Ракетные удары Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел ВСУ Донецка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.





Российские войска, в отличие от противника, не бьют по социальным объектам, по жилым кварталам и мирному населению, отметил представитель Кремля.





В результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка 21 января погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник, 22 января, в ДНР был днем траура. МИД России назвал удар варварским терактом.