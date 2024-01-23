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Песков заявил, что удары по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел Донецка
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Пресс-секретарь президента России сказал, что ВС РФ не бьют по социальным объектам и жилым кварталам, в отличие от противника undefined
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Песков заявил, что удары по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел Донецка

Пресс-секретарь президента России сказал, что ВС РФ не бьют по социальным объектам и жилым кварталам, в отличие от противника

Ракетные удары Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел ВСУ Донецка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.


Российские войска, в отличие от противника, не бьют по социальным объектам, по жилым кварталам и мирному населению, отметил представитель Кремля.


В результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка 21 января погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы. Понедельник, 22 января, в ДНР был днем траура. МИД России назвал удар варварским терактом.

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Пушилин заявил, что Россия не будет бить «по мамочкам с детьми» на Украине после атак на Белгород

По словам главы ДНР, Вооруженные силы РФ работают только по военным объектам 7 января 2024
Dailystorm - Пушилин заявил, что Россия не будет бить «по мамочкам с детьми» на Украине после атак на Белгород
#дмитрий песков #специальная военная операция #украина #рф
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