Борис Надеждин: У нас нет сигналов о том, что кто-то разгонял наших волонтеров

Кандидат в президенты Борис Надеждин рассказал о ситуации в подмосковном городе Мытищи, где якобы не дали работать его волонтерам. Политик уверен: никакого давления со стороны правоохранительных органов нет, просто в торговых центрах не всегда рады волонтерам кандидата.





В Сети распространилось сообщение о разгоне волонтеров Надеждина в торгово-развлекательном комплексе «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Там добровольцы собирали подписи в поддержку кандидата в президенты. Предположительно, администрации ТРЦ не понравилась длинная очередь из желающих оставить подпись.





«Если у вас не было заявки, согласованной с администрацией торгового центра, такие акции и все прочее не проводятся, — рассказали Daily Storm в администрации. — Просто так человек с улицы садится на стульчик, ставит какую-то табличку и начинает собирать подписи либо какие-то фигурки продавать, либо еще что-то — у нас это незаконно. Делайте все, как у нас по правилам, пожалуйста».





Однако факт самого инцидента администраторы торгового центра не подтвердили, ограничившись фразами: «Не владею информацией» и «Мне ничего не известно».





Сам Надеждин признался Daily Storm, что слышал о происшествии в «Красном ките».





«Про Мытищи мне говорили, — сказал кандидат, объяснив, что в деталях он ситуацию не изучал. — Сбор идет в 200 городах 65 регионов России и 30 странах. То есть я за всем следить не успеваю».





«Пока у нас сигналов, что кто-то разгонял волонтеров, нет. Полиция заходит в наш офис или докладывает о нас, но ведет себя мирно и дружелюбно. В Москве заходили несколько раз. Пока никакого давления нет, мы его не ощущаем», — рассказал кандидат.





До 31 января Надеждину необходимо собрать 100 тысяч подписей, чтобы быть официально зарегистрированным в бюллетенях и участвовать в предвыборной гонке. По состоянию на 22 января собрано уже 83 369 подписей в его поддержку.