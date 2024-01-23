«Отношения к нему не имею»: мэр Орла удивился опасениям горожан, что новый мусорный завод станет «экологической бомбой»

До этого общественники в соцсети «ВКонтакте» записали несколько видео рядом с новым предприятием. Они напомнили про слова властей привозить на завод отсортированный мусор. Но, указывают общественники, пока это обещание не выполняется.





Люди боятся, что вскоре свалка станет расползаться по окрестностям и тлеть. «Машины, которые заходят на весовую, идут не на разгрузку для сортировки мусора, а <...> уезжают, чтобы просто свалить его в яму. Одна из карт (всего их две) уже практически заполнена. Думаю, свалки хватит максимум на два месяца. Экологическая бомба под Орлом на господствующей высоте. Встречайте», — говорит на видео в соцсети один из местных активистов.





Еще один общественник также пожаловался на то, что жителям «были даны обещания, что вблизи с городом будут захораниваться только остатки после сортировки в брикетах». «По факту я увидел, что это наглая ложь! Площадка завалена отходами. Сортировка не работает, а машины свозят мусор прямо к месту захоронения, где тяжелая техника его просто трамбует». Орловские активисты пригрозили тем, что все полученные материалы передадут в региональную прокуратуру.





О ситуации с «Экополисом» высказалась и другая сторона. Так, руководитель Департамента ЖКХ Орловской области Сергей Латынин и директор регионального оператора Александр Муромский 19 января объяснили: из-за поступления сверхлимитных объемов мусора предприятием принято решение о временном складировании отходов, не успевших пройти сортировку.





Однако, заверили они, после полного укомплектования штата сотрудников на «Экополисе» весь мусор будет отсортирован. Латынин и Муромский обратили внимание, что новый завод в Орле снизил нагрузку на два ранее имеющихся полигона, которые уже «практически исчерпали свой ресурс».





Глава Департамента ЖКХ Орловской области и директор регионального оператора также сообщили, что основная часть отходов сейчас направляется на «Экополис» для захоронения после предварительной обработки. По их словам, завод успешно прошел проверки и экологические экспертизы федеральных органов и соответствует всем современным требованиям.





Однако «Экополис» остро нуждается в кадрах, признался директор предприятия Леонид Березин на встрече с депутатами орловского облсовета. Он уточнил, что штатная численность сортировочного цеха 130 человек, но фактически сегодня трудятся 32. Ориентировочно на «Экополис» будет доставляться 448 тонн отходов в сутки, что составляет свыше 60% отходов из Орла и ближайших районов области.