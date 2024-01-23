«Отношения к нему не имею»: мэр Орла удивился опасениям горожан, что новый мусорный завод станет «экологической бомбой»

Жители Орла в соцсетях высказывают опасения, что запуск с 1 января мусорного завода ООО «Экополис» негативно скажется на экологии региона. По словам общественников, власти обещали привозить на новое предприятие отсортированный мусор, но «по факту это наглая ложь», поскольку отходы выгружают без сортировки. Мэр Орла Юрий Парахин в комментарии для Daily Storm удивился опасениям горожан, отметив, что «не имеет отношения» к данной теме. При этом глава Департамента ЖКХ Орловской области Сергей Латынин и директор регоператора Александр Муромский заверили местных жителей: мусор не успели отсортировать из-за большой нагрузки, но после решения вопросов с кадрами такой проблемы не будет.
«Я никакого отношения к этому заводу [«Экополису»] не имею. Вы уж извините. [Я] мэр Орла, да. Но полномочия по вывозу мусора и утилизации у нас в правительстве области. На что люди жалуются? Вы были хоть раз в Орле, что вопросы задаете? Я вас приглашаю. Давайте приезжайте — я вам все покажу и расскажу», — обратился мэр к корреспонденту Daily Storm, после чего вежливо попрощался.
До этого общественники в соцсети «ВКонтакте» записали несколько видео рядом с новым предприятием. Они напомнили про слова властей привозить на завод отсортированный мусор. Но, указывают общественники, пока это обещание не выполняется.
Люди боятся, что вскоре свалка станет расползаться по окрестностям и тлеть. «Машины, которые заходят на весовую, идут не на разгрузку для сортировки мусора, а <...> уезжают, чтобы просто свалить его в яму. Одна из карт (всего их две) уже практически заполнена. Думаю, свалки хватит максимум на два месяца. Экологическая бомба под Орлом на господствующей высоте. Встречайте», — говорит на видео в соцсети один из местных активистов.
Еще один общественник также пожаловался на то, что жителям «были даны обещания, что вблизи с городом будут захораниваться только остатки после сортировки в брикетах». «По факту я увидел, что это наглая ложь! Площадка завалена отходами. Сортировка не работает, а машины свозят мусор прямо к месту захоронения, где тяжелая техника его просто трамбует». Орловские активисты пригрозили тем, что все полученные материалы передадут в региональную прокуратуру.
О ситуации с «Экополисом» высказалась и другая сторона. Так, руководитель Департамента ЖКХ Орловской области Сергей Латынин и директор регионального оператора Александр Муромский 19 января объяснили: из-за поступления сверхлимитных объемов мусора предприятием принято решение о временном складировании отходов, не успевших пройти сортировку.
Однако, заверили они, после полного укомплектования штата сотрудников на «Экополисе» весь мусор будет отсортирован. Латынин и Муромский обратили внимание, что новый завод в Орле снизил нагрузку на два ранее имеющихся полигона, которые уже «практически исчерпали свой ресурс».
Глава Департамента ЖКХ Орловской области и директор регионального оператора также сообщили, что основная часть отходов сейчас направляется на «Экополис» для захоронения после предварительной обработки. По их словам, завод успешно прошел проверки и экологические экспертизы федеральных органов и соответствует всем современным требованиям.
Однако «Экополис» остро нуждается в кадрах, признался директор предприятия Леонид Березин на встрече с депутатами орловского облсовета. Он уточнил, что штатная численность сортировочного цеха 130 человек, но фактически сегодня трудятся 32. Ориентировочно на «Экополис» будет доставляться 448 тонн отходов в сутки, что составляет свыше 60% отходов из Орла и ближайших районов области.