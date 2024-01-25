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Представитель Локотя: Версия о назначении экс-мэра Новосибирска помощником Мишустина «близка к реальности»
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Возможно, Локоть будет отвечать за российско-белорусские отношения Фото: Global Look Press / Антон Мухаметшин
Эксклюзив Власть

Представитель Локотя: Версия о назначении экс-мэра Новосибирска помощником Мишустина «близка к реальности»

Возможно, Локоть будет отвечать за российско-белорусские отношения

Фото: Global Look Press / Антон Мухаметшин

Глава Новосибирска Анатолий Локоть 25 января официально ушел в отставку. Пресс-секретарь экс-мэра сообщил Daily Storm, что ранее публикуемые предположения о назначении Локотя помощником премьер-министра Михаила Мишустина «близки к реальности».

 

«Если вы следили за ситуацией, как она в конце декабря развивалась, там версии были озвучены — они довольно близки к реальности», — рассказал пресс-секретарь Локотя.


Однако собеседник пока не может более конкретно сказать о будущем политика: «[О том], что это органы федеральной исполнительной власти, я пока не имею возможности говорить».


В конце декабря «Ведомости» написали о возможном назначении Анатолия Локотя на должность в правительстве России. По данным газеты, экс-мэр Новосибирска может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина и будет отвечать за российско-белорусские отношения.


Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников указывал, что уход Анатолия Локотя связан с переходом «на работу по выполнению общегосударственных задач». С 26 января обязанности мэра Новосибирска будет исполнять первый заместитель Локотя Олег Клемешов.


Анатолий Локоть возглавляет фракцию КПРФ в Новосибирске, а на должность мэра был избран в 2014 году. На этом посту он находился два срока подряд.

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#новосибирск #политика #локоть
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