Представитель Локотя: Версия о назначении экс-мэра Новосибирска помощником Мишустина «близка к реальности»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть 25 января официально ушел в отставку. Пресс-секретарь экс-мэра сообщил Daily Storm, что ранее публикуемые предположения о назначении Локотя помощником премьер-министра Михаила Мишустина «близки к реальности».

«Если вы следили за ситуацией, как она в конце декабря развивалась, там версии были озвучены — они довольно близки к реальности», — рассказал пресс-секретарь Локотя.





Однако собеседник пока не может более конкретно сказать о будущем политика: «[О том], что это органы федеральной исполнительной власти, я пока не имею возможности говорить».





В конце декабря «Ведомости» написали о возможном назначении Анатолия Локотя на должность в правительстве России. По данным газеты, экс-мэр Новосибирска может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина и будет отвечать за российско-белорусские отношения.





Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников указывал, что уход Анатолия Локотя связан с переходом «на работу по выполнению общегосударственных задач». С 26 января обязанности мэра Новосибирска будет исполнять первый заместитель Локотя Олег Клемешов.





Анатолий Локоть возглавляет фракцию КПРФ в Новосибирске, а на должность мэра был избран в 2014 году. На этом посту он находился два срока подряд.