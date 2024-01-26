Борис Надеждин признался, что будет выстраивать отношения с «Талибаном», если станет президентом России

Кандидат в президенты Борис Надеждин дал блиц-интервью Daily Storm о своих взглядах на внешнюю политику России в наиболее сложных регионах мира. Как России не стать вассалом Китая, почему в нашей стране никогда не будет «иранизации» и почему нужно выстраивать нормальные отношения с талибами в Афганистане — в материале Daily Storm.





— Став президентом, как вы будете выстраивать отношения с Афганистаном и вставшим в его главе «Талибаном»*? Будете ли пересматривать взгляды на эту организацию и менять ее статус в России?





— У меня будет совершенно прагматичная политика: выстраивать отношения надо с теми, кто контролирует конкретную страну, независимо от того, что они думают про бога или еще что-то. Кто будет контролировать, с теми и будем работать. Афганистан имеет большое значение, потому что это очаг нестабильности, в частности в Средней Азии. А это уже совсем рядом с нами.





Поэтому кто контролирует Кабул, с теми и придется разговаривать. Куда деваться! У меня большого удовольствия не будет с ними разговаривать, но, наверно, придется. Точно так же у меня не будет удовольствия разговаривать ни с Байденом, ни с Трампом, ни с Си Цзиньпином, но надо разговаривать. Одни — все-таки соседи, а другие — самая развитая экономика мира на сегодняшний день.

— Как России сотрудничать с Ираном? Как вы относитесь к беспокойству некоторых о том, что РФ грозит «иранизация»? Влияет ли дружба с этой страной на рост исламского радикализма в России?





— Не думаю, что отношения с Ираном какие-то важные. Просто сейчас от безысходности нам никто не готов поставлять оружие и комплектующие, кроме Северной Кореи и Ирана. Вот и приходится с ними устраивать какие-то пляски. Никакой «иранизации» в России не будет. Там религиозный фундаменталистский режим, а здесь — попытки восстановить скрепы, но они потешные совершенно. Здесь ничего такого нельзя сделать. Чего точно в России никогда не будет — это религиозного фундаментализма.





— Как России нужно выстраивать отношения с Китаем?





— Китай над нами издевается, выставляет неприемлемые условия, на которые Россия вынуждена идти. Достаточно посмотреть, что с автопромом происходит, сколько стоят китайские машины. Или история с «Силой Сибири», где китайцы сказали: «Сами стройте, а будем ли мы у вас газ покупать — это мы потом решим». Такой разговор большого с маленьким.





Я считаю, что должны быть равноправные отношения. Но они возможны, только если Россия не будет захлопывать окно в Европу.





*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.