Мария Захарова сравнила политику США на Ближнем Востоке с поведением пиромана в многоквартирном доме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с Daily Storm высказала свое мнение относительно возможного вооруженного конфликта между США и Ираном. Она считает, что новый кризис на Ближнем Востоке не принесет пользы ни России, ни другим странам.





«Если в многоквартирном доме завелся пироман, который сезонно активизируется, — это вряд ли кому-то выгодно. США себя ведут именно так», — сказала Захарова.





Война США с Ираном, по мнению Захаровой, сейчас на повестке дня у многих стран: «И в регионе (имеется в виду Ближний Восток. — Примеч. Daily Storm), и в самих США каждый день задаются этим вопросом, только в сугубо прикладном контексте», — рассказала дипломат.





На брифинге Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер сообщил о нарастающей частоте атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Так, с начала октября 2023 года более 130 различных группировок провели атаки на военных США. В ответ на учащение нападений Пентагон принял решение об усилении военного присутствия в Сирии и Ираке.





После атаки 29 января в Иордании беспилотника на военную базу США, из-за которой погибли три американских солдата, Bloomberg отметил «растущее давление» на президента США Джо Байдена с требованиями принятия более активной позиции в отношении Ирана. Западные СМИ указывают на «влияние Ирана» на действия ХАМАС, йеменских хуситов и других антиамериканских и антиизраильских группировок Ближнего Востока.