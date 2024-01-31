«Очень хочется подстричься»: репортаж Daily Storm из Главного военного госпиталя имени Николая Бурденко

Другой боец — мобилизованный. В госпиталь попал из Херсонской области, населенного пункта Крынки. У военного сильно травмирована нога. В разговоре делится — есть супруга, дочь второклассница.





— А хочется чего то? — спрашивают девушки.

— Да, подстричься. Нам обещали, мы вчера ждали-ждали, но к нам никто не пришел.





В разговоре с постпредом республики Марий Эл при президенте РФ Ольгой Бадма-Халгаевой боец признается — в целом ни в чем не нуждается.





«У меня все хорошо, документы все есть… Ну разве что футболку на смену можно», — очень скромно говорит мобилизованный.





На вопрос, приезжала ли супруга к нему, говорит, что нет. «Не собирается, что ей тут делать!» — очень по-мужски отвечает он. Впрочем, Бадма-Халгаева пообещала, что если его жена захочет приехать, то может присоединиться к списку тех мам и жен из семей участников СВО, которые уже в начале февраля по инициативе главы республики Юрия Зайцева поедут в Москву: посетить выставку на ВДНХ, погулять по столице, да и в целом получить поддержку и опору в кругу единомышленниц.