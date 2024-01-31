«Очень хочется подстричься»: репортаж Daily Storm из Главного военного госпиталя имени Николая Бурденко

Около большого Хирургического корпуса пациентов и гостей госпиталя встречает памятник доктору Пирогову. Кстати, знаменитый хирург сам побывал на четырех войнах и спас несколько тысяч жизней. Монументальная фигура направляет взгляд прямо в сторону корпуса, символично поднимая руки ввысь. «Существуют две трактовки: то ли он молится, то ли после обработки рук входит в святая святых — операционную», — подсказывает мне Эльмира Зульгина, член женского движения «Единой России» в Москве и партактивистка в ЮВАО.
В отличие от меня девушки из женского движения в этот госпиталь ходят практически как на работу: привозят гуманитарку, подарки, устраивают мероприятия и даже моют полы.
В холле корпуса — детские рисунки, они сразу привлекают внимание. «Скорейшего выздоровления!», «Все будет замурчательно» — такие надписи, сделанные детскими ручками, невольно заставляют улыбнуться. Тем более, что охраняет их в меру упитанный кот. Ладно, хватит лирики!
Замечаю на входе хрупкую молодую девушку в форме медицинской сестры. Наверное, таких красавиц я видела только в фильмах. Она — Даниэлла Дунаева — волонтер. С лета этого года приезжает сюда помогать бойцам.
«Когда я прихожу, то, конечно, ребята хотят внимания. Я стараюсь им помогать во всем. Я сама не медик, у меня смежная профессия — косметолог. Но когда через знакомую узнала, что парням можно помочь, поняла, что это мое и я должна это делать!» — рассказывает Даниэлла.
Пока я общаюсь с волонтером, в подсобке уже полным ходом кипит работа — барышни собирают гуманитарку, которую после понесут по палатам. Как рассказала Daily Storm координатор женского движения «Единой России» в Москве Ирина Елиферова, участие в сборе помощи для ребят (пеленки, памперсы, влажные салфетки, мыло, зубная паста и щетки) принимали девушки Южного округа и команда депутата Госдумы Евгения Нифантьева.
«Вы знаете, мне в жизни всего хватало. Ну то есть, чтобы вот мечтать, я даже не знаю», — робко делится со мной 19-летний боец Юрий (имя изменено в целях безопасности). Совсем недавно он попал в этот госпиталь с контузией. Сам он — уроженец республики Марий Эл, служил на границе с Белгородом. Видно, что столь пристальное внимание со стороны прекрасной половины его немного смущает.
«Да не было мне страшно там, это моя страна, и я должен ее защищать! Я горжусь ей. Мои родители до последнего не знали, где я нахожусь. Я сказал, что я в одном месте, а сам поехал. Это долг! Планирую, конечно же, обратно к ребятам, как подлечусь!» — рассказывает он.
Врачи подтвердили, что состояние молодого человека стабильно. Он ожидает полного восстановления, и в ближайшее время вряд ли вспомнит о своем пребывании в больнице.
«Этот — 19 летний мальчишка, мой сын старше его. Еще не успел вкусить жизни, а ему пришлось защищать Родину. Он действительно отдал долг. Я ему сегодня говорю: «Можно, я обниму тебя как мать». Для меня это очень трепетная история. И мое сердце не перестанет биться, когда есть такие защитники!» — еле сдерживая слезы, говорит Саниям Коваль, руководитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Она сама из семьи потомственных военных, в госпиталь Бурденко также приехала с гуманитарной помощью.
Другой боец — мобилизованный. В госпиталь попал из Херсонской области, населенного пункта Крынки. У военного сильно травмирована нога. В разговоре делится — есть супруга, дочь второклассница.
— А хочется чего то? — спрашивают девушки.
— Да, подстричься. Нам обещали, мы вчера ждали-ждали, но к нам никто не пришел.
В разговоре с постпредом республики Марий Эл при президенте РФ Ольгой Бадма-Халгаевой боец признается — в целом ни в чем не нуждается.
«У меня все хорошо, документы все есть… Ну разве что футболку на смену можно», — очень скромно говорит мобилизованный.
На вопрос, приезжала ли супруга к нему, говорит, что нет. «Не собирается, что ей тут делать!» — очень по-мужски отвечает он. Впрочем, Бадма-Халгаева пообещала, что если его жена захочет приехать, то может присоединиться к списку тех мам и жен из семей участников СВО, которые уже в начале февраля по инициативе главы республики Юрия Зайцева поедут в Москву: посетить выставку на ВДНХ, погулять по столице, да и в целом получить поддержку и опору в кругу единомышленниц.
«Какие сильные у нас ребята, как бы сложно им ни было, они ни на что не жалуются. Выздоравливают и идут дальше. Только гордость за таких ребят. Мы договорились, что будем передавать письма от наших детей, у нас большие акции проходят в школах республики, где ребята пишут бойцам письма — очень трогательные, порой смешные и наивные. Они поднимают дух бойцам и дают понимание того, что то будущее, за которым они стоят, ждет их, верит, надеется и любит», — добавила Ольга Бадма-Халгаева.
Прохожу не спеша к выходу. Для себя отмечаю: в каждой палате, в каждом пациенте — своя история, история силы. Кто-то из парней отдыхает, кто-то читает книги, а кто-то неспешно прогуливается около корпуса.
Выхожу и снова взглядом сталкиваюсь с Пироговым. «Представляешь, он мне говорит: мам, лапши хочу!» — рассказывает кому-то по телефону женщина в возрасте. Бестактно вмешиваюсь и спрашиваю, не военный ли ее сын? Говорит да, мобилизованный, идет на поправку и мечтает о таких простых радостях.
Улыбаюсь. Все-таки здесь, в Бурденко, особая жизнь. По-домашнему теплая и полная надежд.