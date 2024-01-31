Сколько денег оппозиционные кандидаты в президенты потратили на аренду штабов в Москве и регионах?

Избирательный штаб — это святая святых кандидата в президенты. Именно там его команда придумывает стратегию, координирует активистов, обрабатывает обращения и подписи. На аренду и содержание такого места политики зачастую тратят большие суммы. Daily Storm узнал, во сколько мог обойтись штаб «Новых людей» и почему КПРФ и ЛДПР не тратили деньги на помещения. Представители непарламентской оппозиции в большинстве случаев суммы расходов держат в тайне, но Борис Надеждин назвал стоимость аренды помещения в родном Долгопрудном.





Партии парламентской оппозиции





Выдвинутого от КПРФ Николая Харитонова площадями обеспечила партия. По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, штабы Харитонова открылись в помещениях, принадлежащих коммунистам.





«У нас нет штабов, которые мы арендуем или специально создаем. Во всех регионах есть оборудованные партийные помещения, там идет работа. Все наши союзники работают в рамках помещений, что есть у партии. Специально что-то не арендуем, никакие деньги не платим. Нет такого, что под выборы что-то снял на два месяца за деньги и потом закрыл», — объяснил Афонин.





Непосредственно центральный штаб Харитонова находится в здании ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в Москве. Афонин объяснил, что у компартии по России функционирует более трех тысяч местных организаций, из которых порядка 2500 имеют помещения, находящиеся в собственности КПРФ. Остальные же оплачиваются по договорам долгосрочной аренды. Оформлением местные ячейки занимаются самостоятельно.