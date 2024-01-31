Сколько денег оппозиционные кандидаты в президенты потратили на аренду штабов в Москве и регионах?

Избирательный штаб — это святая святых кандидата в президенты. Именно там его команда придумывает стратегию, координирует активистов, обрабатывает обращения и подписи. На аренду и содержание такого места политики зачастую тратят большие суммы. Daily Storm узнал, во сколько мог обойтись штаб «Новых людей» и почему КПРФ и ЛДПР не тратили деньги на помещения. Представители непарламентской оппозиции в большинстве случаев суммы расходов держат в тайне, но Борис Надеждин назвал стоимость аренды помещения в родном Долгопрудном.
Партии парламентской оппозиции
Выдвинутого от КПРФ Николая Харитонова площадями обеспечила партия. По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, штабы Харитонова открылись в помещениях, принадлежащих коммунистам.
«У нас нет штабов, которые мы арендуем или специально создаем. Во всех регионах есть оборудованные партийные помещения, там идет работа. Все наши союзники работают в рамках помещений, что есть у партии. Специально что-то не арендуем, никакие деньги не платим. Нет такого, что под выборы что-то снял на два месяца за деньги и потом закрыл», — объяснил Афонин.
Непосредственно центральный штаб Харитонова находится в здании ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в Москве. Афонин объяснил, что у компартии по России функционирует более трех тысяч местных организаций, из которых порядка 2500 имеют помещения, находящиеся в собственности КПРФ. Остальные же оплачиваются по договорам долгосрочной аренды. Оформлением местные ячейки занимаются самостоятельно.
Аналогичным образом действуют в ЛДПР. В пресс-службе партии заверили Daily Storm, что либерал-демократы не арендовали помещения под главный или региональные штабы своего кандидата Леонида Слуцкого.
«Избирательные штабы кандидата — это, по сути, центральный аппарат партии и наши региональные отделения, осуществляющие свою текущую деятельность. В рамках кампании мы будем арендовать конференц-залы и иные пригодные площадки для встреч с избирателями. Общая стоимость их аренды будет ясна в конце кампании, при сдаче итогового финансового отчета», — сказали в пресс-службе.
Саму презентацию избирательного штаба Леонид Слуцкий проводил в офисе столичного отделения ЛДПР на Краснопролетарской улице.
«Новые люди» арендовали под центральный штаб своего кандидата Владислава Даванкова большое двухэтажное помещение в центре Москвы. Оно располагается на Тверской улице в нескольких минутах от Кремля.
Daily Storm обнаружил объявление о сдаче в аренду этой недвижимости. Как следует из описания, площадь помещения составляет 763 квадратных метра. Сдают его за 6,9 миллиона рублей в месяц.
«Можно снять все помещение целиком, поэтажно, также разбиваем площадь от 30 м². <...> В цену включены эксплуатационные расходы», — гласит объявление от владельца на сайте ЦИАН.
Владислав Даванков открыл штаб 17 января. Если предположить, что его партия арендовала помещение лишь на два месяца (финальный день выборов 17 марта), то на аренду должно уйти минимум 13,8 миллиона рублей.
Пресс-служба «Новых людей» не ответила на запросы Daily Storm. Всего партия планирует открыть штабы в 76 субъектах России, писал 17 января в своем Telegram-канале кандидат в президенты Владислав Даванков.
Малые партии и самовыдвиженцы
«Коммунисты России» (КПКР) взяли на вооружение тактику парламентских оппонентов и решили сэкономить деньги, используя только партийные помещения.
«Партия действует много лет и использует имеющееся у нее имущество для своей повседневной деятельности в соответствии с уставом партии. Что касается финансовых и других нюансов — есть финансовый отчет кандидата, который будет своевременно опубликован на сайте ЦИК», — прокомментировал председатель партии и кандидат в президенты Сергей Малинкович.
Новость о сборе подписей на сайте КПКР гласит, что штаб по выборам «Коммунистов России» расположен при ЦК партии. Он находится в Москве на улице Максимова на первом этаже жилого дома.
Штабы выдвигающегося от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина есть в 75 регионах России. При этом ячейки «Гражданской инициативы» расположены всего в 50 субъектах. Сам Надеждин признался Daily Storm, что не знает, сколько тратит на аренду собственных штабов, и смог назвать только стоимость аренды помещения в родном Долгопрудном.
«Честно скажу — я не знаю. Все, что знаю, это во сколько обходится аренда моего штаба в Долгопрудном, поскольку я там договор видел. В Долгопрудном, по-моему, около 60 тысяч в месяц обходится. Есть места, где отделение партии есть, но штаб другой. Насколько я знаю, в ряде мест помещение дали бесплатно».
В пресс-службе кандидата не стали раскрывать подробности, но подтвердили тезис, что часто арендодатели делали скидку «по знакомству». Пресс-секретарь кандидата Павел Бурлаков заявил: «По ценам не могу комментировать. Владельцы многих помещений — наши сторонники, из-за этого цены сильно варьируются».
Сотрудники столичного штаба Надеждина собирали подписи в одном из зданий, расположенном в Фурманном переулке. Daily Storm не удалось найти объявления о сдаче в аренду недвижимости. Также мы не обнаружили коммерческих организаций с похожим на штаб интерьером.
Упомянутая точка в Долгопрудном располагается на Первомайской улице. Daily Storm нашел объявление на сайте ЦИАН, где действительно указана сумма в 60 тысяч рублей.
Бывший член партии «Зеленая альтернатива» и самовыдвиженец Анатолий Баташев сказал Daily Storm, что жизнь научила его «не опираться на аренду, когда речь идет о серьезной борьбе». По словам кандидата, его сторонники с радостью готовы помочь ему, причем безвозмездно.
«Мои штабы — это люди, волонтеры, наши офисы — в цифре, соцсетях, мессенджерах, на дисках, в компьютерах и телефонах. Когда нам нужно соорганизоваться, всегда найдутся те, кто готов предоставить кров и при необходимости покормить и обогреть активистов. Потому что природу защищают многие, мне доверяют, мы сила. Стационарные штабы мне не нужны, каждый, кто хочет меня найти, легко найдет в интернете», — описал Баташев.
Daily Storm не нашел у кандидата ни одного штаба или даже точки сбора подписей. Вместо этого Баташев в своем Telegram-канале предлагает голосовать за него рублем и отправить добровольное пожертвование на его счет в банке.
Кандидат-блогер из Екатеринбурга Рада Русских не ответила на звонки и сообщения корреспондента Daily Storm. На ее сайте не указаны адреса штабов, но есть координаты точек сбора подписей.
В ее родном Екатеринбурге подписи собирали на шестом этаже бизнес-центра «Манхэттен» в офисе юридического агентства «ЮС Когенс». Совладельцем этой компании выступает Светлана Корабель — член Свердловского отделения «Деловой России». Центральное отделение этой организации возглавляет основатель «Р-Фарм» Алексей Репик и сын Бориса Титова — Юрий Титов.
На шестом этаже бизнес-центра «Манхэттен» сдается только универсальное помещение площадью 130 квадратных метров за 78 тысяч рублей в месяц.
Другой крупный пункт приема подписей находится в петербургском Центре волновой диагностики, принадлежащем самой Русских. В этом же здании можно арендовать два помещения. Одно в подвале площадью 200 квадратных метров и стоимостью 300 тысяч рублей в месяц, а другое — 170 квадратных метров за 212 тысяч ежемесячно.