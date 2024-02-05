Депутат Госдумы Чепа призвал власти России поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки

Россия должна поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки, заявил Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он сказал, что грузинские службы хорошо сработали, но нужно проверить, умышленно ли груз пропустили власти Румынии, Болгарии и Турции.





«Надо сказать [слова] благодарности грузинской таможенной службе, что они вовремя заметили эту взрывчатку. Это абсолютно правильно, в соответствии с договоренностями, — сказал парламентарий. — Это опасный груз, который мог сработать, где угодно. При этом те структуры, которые это совершали, абсолютно не думали, что могут погибнуть люди».





Депутат также сказал, что России нужно обратить внимание на то, каким образом взрывчатку провезли через Румынию, Болгарию и Турцию: «Это говорит о том, что пропустили, и надо смотреть — умышленно или неумышленно. Я думаю, что нашим официальным службам нужно поставить на контроль этот вопрос и заняться расследованием, почему власти Турции, [Румынии] и Болгарии пропустили этот груз».





Чепа связал инцидент с работой украинских спецслужб и отметил, что ужесточено наказание за теракты на объектах транспортной инфраструктуры: «Спецслужбы Украины работают, тратят деньги, а бездумные люди, не отдавая отчета, совершают [террористические действия]».





Служба госбезопасности Грузии сообщила, что груз со взрывчаткой доставили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через КПП «Сарфи» на минивэне. Взрывчатку планировалось ввезти в Воронеж через КПП «Дарьял».





Правоохранители обыскали автомобиль и изъяли оттуда два аккумулятора для электромобиля. В каждом аккумуляторе было три взрывных устройства, а также большой объем взрывчатых веществ. Их изъяли и направили на экспертизу, а вместо них заложили макеты, чтобы продолжить наблюдение за перевозкой. Общий вес устройств составляет 14 килограммов.





К ввозу устройств причастны 12 человек: семь граждан Грузии, трое — Украины и двое — Армении. Организовал поставку гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от правящей партии «Слуга народа».