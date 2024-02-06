Любовь, красота и соучастие. Чем живет тыл «Единой России»

Самые желанные и важные гости на форуме — мамы российских военнослужащих, которые защищают Россию на специальной военной операции. Мария Костюк — мать погибшего Героя РФ Андрея Ковтуна. Сейчас она — начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества».





«Для меня сегодня фонд — это смысл, потому что мой сын, как и наши мальчики и мужья, отдали свою жизнь за то, чтобы был мир. Задача фонда — сделать все возможное и невозможное, чтобы продолжить их дело. Сегодня мы продолжаем дело наших сыновей. Делаем все, чтобы наши ребята научились жить мирной жизнью. Вместе то, что мы делаем, у нас получается», — рассказала она, выступая на площадке форума.





К слову, в плане помощи защитникам мамы и жены военнослужащих очень близки. Выслушав рассказ Елены Чебейкиной из Санкт-Петербурга, чей муж был мобилизован и попал на фронт, Мария Костюк даже подарила ей и ее подруге очень важный оберег —икону Богородицы Донецкой. Елена ведет свой канал и помогает семьям мобилизованных не оставаться один на один со своими проблемами. «Нас слышат, проблемы решают», — отметила Чебейкина, обращаясь к единороссам.