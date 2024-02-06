Любовь, красота и соучастие. Чем живет тыл «Единой России»

«Единство, победа, будущее» — слоган на здании ЦИК партии «Единая Россия» ранним утром хорошо освещал путь всем, кто торопился на работу. И пока зевающие москвичи и гости столицы преодолевали привычные утренние маршруты, сюда то и дело заходили девушки и женщины. Невольно улыбаюсь, заметив, что каждая барышня одета с иголочки: макияж, стильные наряды, кто-то был даже с чемоданом. А ведь еще даже не восемь утра.
«Я приехала из Севастополя, — рассказывает мне моя собеседница Ольга. — Два дня ехала на поезде, вот теперь здесь». Она — участница II Всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России». На ее лацкане — ароматная бутоньерка из живых цветов —отличительный знак девушек из Женского движения.
Организаторы форума отмечают, что еще год назад число участниц едва достигало пяти тысяч, а теперь по всей стране насчитывается более 136 тысяч активисток, при этом в гуманитарных проектах приняли участие более 750 тысяч человек.
«Наша повестка за два года серьезно расширилась. Мы запустили и другие направления проекта, помимо гуманитарной миссии. Но все равно все сводится к помощи нашим бойцам, к помощи семьям наших защитников. Не будет победы — не будет ничего! Сегодня в стране мало осталось тех, кто хотя бы хоть раз не плел маскировочные сети, — поделилась сенатор от Луганской области Дарья Лантратова. — Живем в такой новой реальности. Понимаем, что СВО открыла в девушках новые грани и выявила новых лидеров».
Самые желанные и важные гости на форуме — мамы российских военнослужащих, которые защищают Россию на специальной военной операции. Мария Костюк — мать погибшего Героя РФ Андрея Ковтуна. Сейчас она — начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества».
«Для меня сегодня фонд — это смысл, потому что мой сын, как и наши мальчики и мужья, отдали свою жизнь за то, чтобы был мир. Задача фонда — сделать все возможное и невозможное, чтобы продолжить их дело. Сегодня мы продолжаем дело наших сыновей. Делаем все, чтобы наши ребята научились жить мирной жизнью. Вместе то, что мы делаем, у нас получается», — рассказала она, выступая на площадке форума.
К слову, в плане помощи защитникам мамы и жены военнослужащих очень близки. Выслушав рассказ Елены Чебейкиной из Санкт-Петербурга, чей муж был мобилизован и попал на фронт, Мария Костюк даже подарила ей и ее подруге очень важный оберег —икону Богородицы Донецкой. Елена ведет свой канал и помогает семьям мобилизованных не оставаться один на один со своими проблемами. «Нас слышат, проблемы решают», — отметила Чебейкина, обращаясь к единороссам.
Помимо гуманитарной миссии, женщины также обсуждали и темы здоровья, наставничество, политику и законодательные инициативы. Тем более что, по словам депутата Госдумы и координатора федерального проекта «Женское движение «ЕР» Натальи Полуяновой, более девяти тысяч женщин уже прошли «Женскую политшколу» «Единой России».
«Мы знаем, как страшно делать первый шаг. Как сложно работать с аудиторией. Нужно дать возможность поверить в себя и свои силы. Наши с вами подруги давали мастер-классы, проводили лекции и семинары. Депутаты разных уровней стали наставниками. У нас состоялось 1000 мероприятий. В результате депутатами разных уровней стали больше 200 женщин-кандидатов. И они прекрасно справляются», — продолжила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. Сенатор рассказала, что за время работы «Женского движения» активистки проекта в регионах предложили 150 социальных инициатив, некоторые из которых стали основой для законодательных изменений.
«В Иркутской области представительницы «Женского движения «Единой России» вышли с предложением о поддержке работников культуры. В Приморском крае по их инициативе ввели новые налоговые льготы для предпринимателей. В Курской области участницы партпроекта предложили инициативу по поддержке волонтеров, задействованных в гуманитарной миссии», — перечислила Святенко.
Составить компанию прекрасной представительнице «Единой России» приехали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и народный артист РФ Владимир Машков. Турчак похвалил девушек за то, что те помогли свыше 195 тысячам семей военнослужащих. Помимо помощи семьям, партпроект организовал по всей стране сестринские курсы. Их слушателями стали более 10 тысяч человек.
«Многие помогают ухаживать за бойцами в военных госпиталях. Вы внедрили эффективный формат социокультурной реабилитации участников СВО. Вы организуете для ребят экскурсии, спектакли, концерты, посещение спортивных событий. К этой работе подключились десятки госпиталей, ведущие театры и музеи. От себя лично, от имени команды «Единой России», от бойцов благодарю за все, что вы делаете для наших ребят, их семей, нашей Победы», — заявил Турчак.
По его словам, «Женское движение» — один из самых успешных и быстрорастущих партийных проектов.
«Женское движение» — это огромная «армия» поддержки решений президента и инициатив партии. Базой для такого объединения стала помощь фронту и близким участников СВО», — добавил он.
К слову, руководитель рабочей группы по СВО пообещал встретиться в Санкт-Петербурге с Еленой Чебейкиной и другими семьями военнослужащих, чтобы помочь большому сообществу решить насущные вопросы.
Мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, директор махачкалинской школы №54 Сапижат Мазаева, выступая со сцены, отметила, что форум «Женского движения» — это та площадка, где собралась самая красивая и в то же время самая сильная аудитория. Отмечу, что все собравшиеся — а это несколько сотен девушек — встали, выражая свое уважение Мазаевой во время ее выступления. Обращаясь к другим регионам, женщина предложила перенять опыт Дагестана в создании «садов памяти» в честь участников СВО.
«Женщина — она мать, она несет жизнь. А посадка дерева — это своего рода жизнь», — сказала она.
Свою речь женщина закончила строчками Расула Гамзатова:
Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей —
Ее слагает мать над колыбелью.
Вторая — тоже песня матерей.
Рукою гладя щеки ледяные,
Ее поют над гробом сыновей…
А третья песня — песни остальные.
И пожелала всем петь только первую и последнюю песни. После ее слов я впервые увидела, как целый зал на официальном мероприятии заплакал. И даже я не смогла сдержать эмоций.