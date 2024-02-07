Николай Платошкин намекнул на разлад с КПРФ

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин в беседе с Daily Storm признался, что в последнее время его отношения с КПРФ стали холоднее. Политика перестали звать на публичные мероприятия партии, ему не дают слово на выступлениях, не позволяют обсуждать с членами его движения кандидатуры на выборах, в частности, президентских. Однако в КПРФ заверяют, что никаких ссор не было, а Платошкину и его движению всегда предоставляли все необходимое.





В середине января на сайте КПРФ вышло обращение общероссийского штаба протестного движения к коммунистам и народу России. В тексте объединение левопатриотических сил страны призывало поддержать на выборах президента выдвинутого от компартии Николая Харитонова. Под обращением опубликован длинный список организаций, представляющих штаб. Однако в комментариях многие заметили, что в перечне нет одного важного участника.





«Полностью поддерживаю обращение. Не совсем ясно отсутствие в штабе движения «За новый социализм» Платошкина Н.Н. По-моему, для коммунистов и блока беспартийных было бы полезно получить позицию КПРФ по этому вопросу и, вообще, по движению «За новый социализм», — отметил один из комментаторов.





Глава движения «За новый социализм» (ДЗНС) Николай Платошкин в беседе с Daily Storm объяснил, что в последние годы отношения с компартией ухудшились. Платошкину перестали давать возможность выступать на публичных мероприятиях КПРФ.





«К сожалению, после думских выборов мне КПРФ ни разу не предоставила слово на легальных, подчеркну, мероприятиях. Например, на 1 Мая или 7 ноября. По причине, что якобы выступают только депутаты Госдумы, но выступали не только они. Мы сказали, что если нам слово давать не будут, то мы ходить не станем», — поделился политик.





Также компартия перестала звать Платошкина и его супругу — депутата от КПРФ в Госдуме Анжелику Глазкову на эфиры партийного телеканала.





«Меня с августа 2022-го отказываются приглашать на канал КПРФ «Красная линия». Мне-то все равно, у меня есть свой ресурс. Глазковой тоже — она говорила, что как депутат КПРФ хотела бы выступить и что-то рассказать, но не зовут», — пожаловался лидер ДЗНС.





Платошкин рассказал, что в прошлых избирательных кампаниях представители компартии активно сотрудничали с его движением. Однако накануне президентских выборов эта ситуация изменилась.





«В прошлом году ездили поддерживать кандидатов КПРФ в Хакасию, на Сахалин и в Уфу. Куда приглашают — мы не отказываемся. В выборах участвуют и наши кандидаты, и кандидаты-коммунисты, идет совместная агитация — и это очень здорово. Но на президентских выборах, видимо, решили обойтись без нас. Меня на съезд не приглашали. До этого был пленум КПРФ в октябре — туда меня тоже не приглашали. А я же не буду двери выламывать», — заявил Платошкин.





По его мнению, перед президентскими выборами нужно было проводить широкое обсуждение разных кандидатур, и это не значит, что именно предложения ДЗНС должны превалировать. Платошкин напомнил, что кандидатура Николая Харитонова на выборах президента с движением «За новый социализм» не была согласована. В свою очередь организация не оказывает Харитонову никакой поддержки во время кампании, потому что «он об этом не просил».





В самой КПРФ отрицают наличие конфликта с Платошкиным и его движением. В разговоре с Daily Storm пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заверил, что ничего подобного не видел и не слышал.





«Какой может быть разлад между КПРФ и движением «За новый социализм»? Его представители находятся среди депутатов Государственной думы — Глазкова активно работает во фракции. Я проблем не вижу и не слышу, не в курсе, — сказал Ющенко. — Движение как работало в левопатриотическом блоке под руководством КПРФ, так и продолжает. Если есть разногласия, наверно, они решаются в каких-то определенных дискуссиях. Они должны происходить в рабочем порядке, а не в публичной плоскости».





Пресс-секретарь Зюганова также не знает, почему Платошкин не явился на последний съезд КПРФ, — поскольку «не может отвечать за его график». Ющенко добавил, что на его памяти не было случаев, когда лидеру ДЗНС отказывали в праве выступить на публичных мероприятиях партии.