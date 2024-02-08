«Мы вас любим». Как ЦИК принял решение о недопуске Надеждина до выборов президента России

Надеждин попросил перенести заседание ЦИК о его регистрации кандидатом на 10 февраля. По его словам, за отведенное время невозможно выполнить все правила. Он сказал, что соблюдает российские законы, и попросил «попытаться общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру». Надеждин пообещал «расцеловать» всех членов комиссии, если они одобрят перенос заседания.





Глава Центризбиркома Элла Памфилова отказала в этой просьбе, поскольку, по ее словам, комиссия не может «подстраиваться под выдвинутого кандидата, который просит выйти из регламента». Она отметила, что «на данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура», и добавила, что «мы вас любим». Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что восхищен оптимизмом Надеждина.





Выступая перед членами комиссии, Надеждин сказал, что его штаб собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию. По его словам, пожертвования сделали 45 200 человек, это первый случай в истории российских выборов, когда федеральный кандидат массово получал небольшие суммы: по 100, по тысяче рублей.





На заседании член ЦИК Николай Левичев спросил Надеждина, считает ли он «политкорректным» избираться от «Гражданской инициативы», но оставаться депутатом в Долгопрудном от «Справедливой России». В ответ Надеждин сказал, что избран не от этой партии, а по округу. На сайте городского округа Долгопрудный указано, что Надеждин — беспартийный, избран по многомандатному округу, возглавляет фракцию «Справедливой России». Политик также в шутку предложил вспомнить, что в 1987 году был кандидатом в члены КПСС.





После того как члены ЦИК единогласно отказали Надеждину в регистрации кандидатом в президенты, Памфилова сказала, что у него есть определенная поддержка, и призвала «не скакать из партии в партию», а создать свою и «идти вперед». По словам Памфиловой, Надеждин «перебрал» 10 партий, тот ответил, что восемь. Глава ЦИК сказала, что у Надеждина «хорошая политическая перспектива».





Реакция на отказ в регистрации





Надеждин назвал ожидаемым решение Центризбиркома об отказе ему в регистрации кандидатом. Он пообещал обжаловать постановление в Верховном суде. Политик уточнил, что у него нет претензий к ЦИК, но есть к законодателям.





Выдвиженец от «Гражданской инициативы» в комментарии журналистам допустил, что еще может оказаться в бюллетене. Так он ответил на вопрос, за кого теперь будет призывать голосовать на выборах.