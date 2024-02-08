Во фракциях Госдумы прокомментировали предложение наказывать серийных доносчиков

«Новые люди» разработали законопроект о наказании серийных доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара пишут заявления правоохранителям. Представители фракций КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме не посчитали эту инициативу общественно важной и заявили, что не стали бы ее поддерживать. В ЛДПР высказали мнение, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, потому что доносы и жалобы в полицию могут и «искорежить жизни» других людей, и в то же время спасти от терактов.
Законопроект о наказании граждан, которые ради медийной выгоды и пиара массово пишут заявления правоохранителям, подготовили депутаты от фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Олег Леонов.
Замглавы фракции партии Авксентьева в собственном Telegram-канале заявила, что «некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», и обратила внимание, что иногда люди и вовсе жалуются «на желто-синие лавочки в парках» или изображения радуги в детских садах.
Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с Daily Storm назвал вопрос с серийными доносами надуманным. «У нас проблем в стране гораздо больше. Например, проблема распроданных инфраструктур ЖКХ, которые приводят к определенным коллапсам, гораздо более [важная]», — указал он.
«В стране достаточно много проблем, которые требуют необходимого решения, и люди этого ждут. А не вот этого — каких-то выдуманных пиар-ходов», — добавил парламентарий.
Член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Вассерман тоже не уверен, что эта инициатива — общественно значимая.
Вассерман напомнил, что в российском законодательстве до 1864 года было понятие «заведомый ябедник». «Это человек, чьи заявления в официальные органы не подтверждались так часто, что теперь от него требовалось сразу же представлять доказательства своих утверждений. Вот что-то в этом духе, то есть требование дополнительных доказательств мне действительно представляется полезным», — отметил справедливоросс.
«Но наказывать за ложные доносы, на мой взгляд, нецелесообразно, потому что это, помимо прочего, приведет к тому, что люди, даже зная о действительных преступлениях, будут бояться о них сообщать», — добавил депутат.
Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в истории с доносами и обращениями к правоохранителям нужно рассматривать отдельно каждый конкретный случай. В этом вопросе есть грань между защитой прав граждан с помощью обращений и «публичным буллингом людей, которые имеют позицию, отличную от позиции тех, кто направляет жалобу».
«Если посмотреть на нашу историю — во время оккупации фашистами сколько друг на друга писали доносов по ночам, — напомнил Нилов. — Это просто было удивительно! И это, конечно, у меня лично вызывает большие вопросы и очень негативное отношение к тем, кто в трудное время, руководствуясь какими-то своими мотивами, писал доносы на соседей. То же самое было потом во времена сталинских репрессий — куча доносов. То есть история у нас вот эту тенденцию знает, я лично к ней отношусь крайне негативно».
«С другой стороны, у нас идет активная фаза информационной борьбы и войны и используется технология мягкой силы. Поэтому надо понимать, что такое донос, что такое серийный донос. Например, мы как депутаты пишем жалобу, когда иностранные рабочие избили гражданина, а работодатель покрывает. Вот это что, тоже донос? Нет, это защита прав граждан. <...> Это не донос, это работа», — рассуждает парламентарий.
Депутат также вспомнил о зарубежном опыты — когда граждане сообщают правоохранителям о том, что водитель ведет себя агрессивно на дороге или находится за рулем в состоянии опьянения — «и становится источником сверхповышенной опасности, что может привести к аварии и даже к гибели». Граждан, которые пожаловались на такого водителя, тоже можно посчитать доносчиками. «Но это доносчики в интересах безопасности. Поэтому очень неоднозначный, сложный вопрос», — продолжил Нилов.
«Сталинские репрессии — сколько по доносам людей искорежили жизни, но одновременно сколько не допустили терактов, преступлений, когда информацию вовремя передавали в правоохранительные органы и срабатывали на упреждение», — подчеркнул замглавы фракции ЛДПР.
Три депутата Госдумы от «Единой России» в беседе с Daily Storm отказались комментировать предложение «Новых людей».