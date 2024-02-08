Во фракциях Госдумы прокомментировали предложение наказывать серийных доносчиков

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в истории с доносами и обращениями к правоохранителям нужно рассматривать отдельно каждый конкретный случай. В этом вопросе есть грань между защитой прав граждан с помощью обращений и «публичным буллингом людей, которые имеют позицию, отличную от позиции тех, кто направляет жалобу».





«Если посмотреть на нашу историю — во время оккупации фашистами сколько друг на друга писали доносов по ночам, — напомнил Нилов. — Это просто было удивительно! И это, конечно, у меня лично вызывает большие вопросы и очень негативное отношение к тем, кто в трудное время, руководствуясь какими-то своими мотивами, писал доносы на соседей. То же самое было потом во времена сталинских репрессий — куча доносов. То есть история у нас вот эту тенденцию знает, я лично к ней отношусь крайне негативно».





«С другой стороны, у нас идет активная фаза информационной борьбы и войны и используется технология мягкой силы. Поэтому надо понимать, что такое донос, что такое серийный донос. Например, мы как депутаты пишем жалобу, когда иностранные рабочие избили гражданина, а работодатель покрывает. Вот это что, тоже донос? Нет, это защита прав граждан. <...> Это не донос, это работа», — рассуждает парламентарий.