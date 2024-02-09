Оспаривать в суде и придать огласке. Сторонники Удальцова прокомментировали внесение его в список террористов и экстремистов

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Адвокат политика заявила Daily Storm, что намерена оспаривать решение в суде, и предупредила о возможных рисках для желающих помочь Удальцову. Его соратник, депутат КПРФ Денис Парфенов призвал развернуть масштабную кампанию по поддержке товарища. Однако в руководстве партии пока занимают осторожную позицию. По словам пресс-секретаря Геннадия Зюганова Александра Ющенко, нужно сначала взвесить все аргументы, а потом уже решать, стоит ли дальше сотрудничать с «Левым фронтом».





Имя Сергея Удальцова 9 февраля появилось на сайте Росфинмониторинга в перечне лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или террору. Адвокат политика Виолетта Волкова сказала Daily Storm, что для нее решение организации было стандартным шагом. Сторона защиты ожидала его и намерена оспорить в суде.





«Мы будем смотреть, каким образом его [Удальцова[ внесли, по каким критериям, и дальше будем разбираться. Чем закончится по итогу — пока непонятно. Если уголовное дело закончится благополучно, то его из списка исключат», — заявила Волкова.





Адвокат заверила, что соратников Удальцова из «Левого фронта» пока вряд ли станут признавать террористами. Но если такое случится, необходимо также оспаривать подобные обвинения.





«Участников не могут признать террористами и экстремистами просто так. У организации должна быть соответствующая террористическая или экстремистская деятельность, но она ее не вела. Внести могут куда угодно — другое дело, что это необходимо оспаривать. Если кто-то будет внесен, в том числе организация, необходимы основания», — объяснила защитница Удальцова.





При этом Волкова предупредила желающих помочь ее подзащитному о возможных проблемах с законом.





«С момента внесения в список становится опасно ему [Удальцову] помогать, в том числе при нахождении его в СИЗО. Но все гуманитарные миссии возможны — передачку передать можно. В остальном Сергей никогда никаких денег не собирал — для себя или своей деятельности. Думаю, что все будет достаточно ровно, потому что такой деятельности по сбору денег, как была у ФБК*, у Удальцова никогда не было», — предположила адвокат.





Товарищ Удальцова, депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сообщил Daily Storm, что партия принимает ряд мер по поддержке соратника. Партийные юристы работают в Следственном комитете и непосредственно с делом Удальцова, в ряде реготделений приняты заявления в поддержку обвиняемого. Однако Парфенов уверен, что необходимо упорнее работать в этом направлении.





«Даже после этого решения бросать его [Удальцова] не надо. Нужна дополнительная публичная огласка несправедливости такого подхода к Сергею. Считаю, что это бред полный. В конце концов, он имеет полное право высказывать свое мнение относительно этого уфимского марксистского кружка. Пришивать оправдание терроризма — просто клиника какая-то», — считает Денис Парфенов.





По его словам, в КПРФ никто не собирается разрывать связи с «Левым фронтом» после случившегося. Однако в руководстве КПРФ пока заняли более осторожную позицию. В беседе с Daily Storm пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко сказал, что пока рано давать какую-то оценку.





«Чтобы внести Удальцова, у Росфинмониторинга должны быть серьезные аргументы. Я не знаю, чем там руководствовались, поэтому не могу прокомментировать их аргументы, которые не знаю. Но с морально-этической точки зрения для меня это удивительно», — прокомментировал ситуацию Ющенко.





По его мнению, принять политическое решение о дальнейшем взаимодействии с «Левым фронтом» можно тогда, когда «будут взвешены все аргументы и факты».





Басманный районный суд Москвы арестовал до 15 февраля лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по уголовному делу по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Поводом послужили посты в интернете об участниках марксистского кружка, арестованных в Уфе в 2020 году по делу о террористическом сообществе. Свою вину политик не признает. Удальцову грозит от пяти до семи лет лишения свободы.





﻿*ФБК — признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.