Екатерина Дунцова допустила, что может помочь Владиславу Даванкову в наблюдении на выборах президента России

Экс-претендент на пост главы государства Екатерина Дунцова допустила, что может помочь кандидату от «Новых людей» Владиславу Даванкову в наблюдении на выборах президента России. Пока что политики не проводили переговоры по этому поводу.





Дунцова и ее соратники помогали собирать подписи Борису Надеждину, но ЦИК не допустил его к участию в выборах президента.





8 февраля Екатерина Дунцова сообщила в своем Telegram-канале, что «готова помочь организовать наблюдение» на голосовании кандидату, «который готов дать направления независимым наблюдателям». Daily Storm спросил у Дунцовой, обсуждала ли она участие в наблюдении на выборах с кандидатами в президенты Владиславом Даванковым или Николаем Харитоновым от КПРФ.





«Нет, пока мы еще не проводили никакие переговоры. <...> Но если будет встречное движение какое-то, то будем обсуждать. Нам, конечно, интересно, чтобы наши ребята, которые и в сборе подписей участвовать имели возможность у Бориса Борисовича [Надеждина], и в наблюдении участвовать на выборах президента, чтобы у них возможность оставалась», — рассказала политик.





«Если найдем какой-то контакт — скорее всего, мы говорим сейчас про Даванкова, а не про коммунистов — у них [коммунистов] наверняка свои есть наблюдатели. Будем ориентироваться по ситуации», — добавила она.





Экс-кандидат в президенты также допустила, что ее партия в будущем примет участие в довыборах депутатов в Госдуму или в выборах глав регионов: «У нас, как и у любой партии, естественно, задача — участие в выборах и в регионах в том числе. Пока мы еще формируем региональные отделения. Каждое из них будет принимать решение самостоятельно, на какие выборы пойти».





В конце прошлого года ЦИК отказался регистрировать Екатерину Дунцову кандидатом в президенты России, сославшись на «многочисленные нарушения в представленных документах».





В январе политик рассказала, что провела собрание по учреждению оргкомитета ее партии. «В качестве потенциального названия» для партии выбрали «Рассвет».





Дунцовой 40 лет. Она работала журналисткой и депутатом городской думы Ржева. Воспитывает троих детей.