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«Единая Россия» пообещала разобраться в ситуации с депутатом, рассказавшем о наборе в контрактники «бомжей, алкоголиков и зэков»
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В партии считают, что если Вячеслав Дюков правда так сказал, то ему следует извиниться Вячеслав Дюков
Власть

«Единая Россия» пообещала разобраться в ситуации с депутатом, рассказавшем о наборе в контрактники «бомжей, алкоголиков и зэков»

В партии считают, что если Вячеслав Дюков правда так сказал, то ему следует извиниться

Вячеслав Дюков Фото: ВКонтакте / Вячеслав Дюков

Депутат-единоросс в горсовете Красноярска Вячеслав Дюков заявил, что «в контрактники попадают в основном алкоголики, бичи, зэки». Фраза прозвучала во время заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению. В «Единой России» сообщили Daily Storm, что не могут представить себе подобное высказывание от однопартийца, но пообещали разобраться в ситуации.


«Данный инцидент находится в поле зрения комиссии по этике. Прежде чем давать оценки, необходимо разобраться. Но если это так, то подобного рода высказывания в адрес участников СВО недопустимы», — отметил Ревенко.


«Тем более невозможно себе представить, чтобы подобного рода слова произнес член партии «Единая Россия»! Если то, о чем пишут СМИ, соответствует действительности, я бы рекомендовал Вячеславу Дюкову немедленно извиниться. Будем разбираться», — добавил парламентарий.


Ранее глава Красноярска Владислав Логинов в комментарии «Подъему» назвал недопустимыми такие «негативные оценки в адрес наших защитников, бойцов СВО». Сам Дюков заявил порталу, что всю его «суть и отношение к СВО можно понять, просто ознакомившись с постами в ВК за последние два года». На странице политика, в частности, есть фото темнокожих мужчин в пункте отбора по контракту на СВО с припиской: «Настоящие патриоты России. Работайте, братья!»

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#спецоперация #дюков #единая россия #рф
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