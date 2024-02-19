Юлия Навальная повторит судьбу Тихановской? Политологи уверены, что вдова политика не сможет возглавить либеральную оппозицию

Вдова Алексея Навального Юлия заявила, что продолжит его дело. Речь Навальной — это заявка на получение в наследство аудитории оппозиционного политика, рассказали в беседе с Daily Storm эксперты. По их мнению, Юлия не вернется в Россию, а станет оппозиционным инфлюенсером за рубежом.





Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Навальная не сможет объединить вокруг себя всех оппозиционеров и возглавить протест.





«Оппозиция, которая сейчас находится за рубежом, — для них Юлия Навальная вполне может быть агрегатором настроения, потому что она тоже отчасти политик, и уже давно. Сегодня ей фактически по наследству переходит флаг в руки. Но вопрос, как она распорядится этим наследством», — говорит политолог.





«Юлия Навальная вряд ли приедет в ближайшее время в Россию. Если предположить, что вернется, то какими методами она готова действовать? Чем рисковать? — рассуждает Гращенков. — При всех наших новопринятых законах шансы быть арестованной и сесть в тюрьму очень высоки».





По мнению Гращенкова, Навальная могла бы стать медийным центром оппозиции, но проблема заключается в том, что эту «поляну» уже занимают популярные в интернете либералы вроде Максима Каца (признан иноагентом).





«Какую позицию Навальная готова сегодня озвучивать? Чем она будет отлична от позиции того же Каца или Ходорковского (также признан иноагентом)? Вопросов много, непонятен сам формат, запрос, для кого и для чего она должна и хочет ли стать главой какой-то части оппозиции», — добавил Гращенков.





На роль лидера оппозиции в России больше подходит Борис Надеждин, считает политолог: «Потому что он обладает теми качествами, которых нет у Навальной. Во-первых, он внутри России. Российский политик должен понимать, что ему будет оказано противодействие, и уметь обходить преграды. Все оппозиционеры до этого использовали трудности скорее чтобы показать, насколько система ущербна».





Гращенков отметил, что Надеждин разительно отличается от других лидеров оппозиции: «Он готов действовать в рамках системы. Это так называемая модель продуктивной идентичности — когда ты не говоришь, что есть некий идеальный мир, и пока он не будет установлен, мы будем оппозицией где-то вовне, а это человек, который говорит, что все ужасно сложно, но он готов принять на себя удар и быть орудием достижения целей. Лидер оппозиции внутри России сегодня может быть только тем, кто реализует задачи, а не номинально сидит за границей и критикует власти».





Гращенков считает, что Навальную, как и большинство деятелей оппозиции, нельзя назвать полноценным политическим актором: «Человек, находящийся за рубежом, скорее является не политиком, а инфлюенсером. Способов реализации политического действия у него нет».





Также политолог отметил, что потенциальная аудитория оппозиционеров есть по всей России: «Я думаю, что везде есть свой уровень протеста. Потому что настроения на сегодняшний день довольно депрессивные. Мы же видим, что люди покидают малые города, уезжают в Москву — это активная часть населения в возрасте 18-40 лет. Чего им не хватает, почему они сторонники оппозиции? Они хотят какого-то видения будущего, а ныне власть его не дает и просто говорит: неважно, какое будет будущее, нужно ко всему относиться нравственно и поддерживать государство, исходя не из собственных интересов, а вопреки им».





«Те люди, которые хотели бы чего-то другого, отчасти для себя лично, активные, которые готовы переезжать, в том числе из малых городов, и есть аудитория оппозиции. — утверждает Гращенков. — Я думаю, что не только в Москве она есть, но и в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке и, может быть, даже в условном Уссурийске, Урюпинске — городах с населением в несколько сотен тысяч, но обладающих своей идентичностью».





Политолог Сергей Марков считает, что вдова Навального не сможет быть полноценным российским политиком. «Никакой перспективы у нее нет в качестве главы оппозиции, у Навального-то их не было. Все-таки это уже чисто марионеточный режим. Этот режим отработан у них — Гуайдо, Тихановская».





Навальная — примерно тот же случай, утверждает Марков.





«Плюс видно, что Навальная не является какой-то политической активисткой, она любит гламурную жизнь, аплодисменты и будет имитировать лидерство. Конечно, она не вернется в Россию. Зачем ей возвращаться? У нее все хорошо там: деньги она получает, у нее есть возможность не работать. Любой разумный человек пожелал бы ей не возвращаться», — сказал политолог.





Политтехнолог, руководитель политической экспертной группы Российской ассоциации политических консультантов Николай Кремлев солидарен с Марковым: у Навальной нет никаких шансов стать главой российской оппозиции.





«Единственная ее работа заключается в том, чтобы имитировать деятельность и получать деньги от своих западных спонсоров. Собственно, она этим и займется, но не думаю, что в России. Они на пару со Светланой Тихановской будут сидеть в Польше или в Германии и оттуда ругать Россию на деньги США. Вот и все», — сказал Кремлев.





Среди лидеров российской оппозиции за рубежом, по словам Кремлева, у каждого своя ниша: «В Госдепе не идиоты, они не будут складывать все яйца в одну корзину. Оппозиционеры немножко на разные аудитории работают».





По словам Кремлева, аудитория Навального и в целом Фонда борьбы с коррупцией* настроена на формат расследований, при этом Навальный среди оппозиции «расположен правее» остальных: «Возможно, учитывая, что у нас общество меняется в правую сторону, будут пытаться реанимировать старые акции Навального — походы на русские марши, например, куда-то в эту сторону работать. Для Каца это, например, несвойственно».





Алексей Навальный умер 16 февраля — в тот же день Юлия Навальная выступила с речью по этому поводу на Мюнхенской конференции по безопасности. После чего она встретилась с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Навальная ранее выступала с обращениями после отравления своего мужа и лично писала письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы организовать перелет политика в Германию для лечения.





В марте 2023 года суд в Белоруссии заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции. По этому же делу заочно осудили главу штаба Тихановской Марию Мороз, а также членов КС Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, они получили по 12 лет колонии. Тихановская с августа 2020 года живет в Литве, остальные фигуранты также находятся за границей.





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. Он также признан в России НКО — иностранным агентом.