Сенатор Цеков призвал Макрона вспомнить войну 1812 года после его угроз отправить европейскую армию на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Об этом Макрон сказал после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Киеву. Политик признался: «на данном этапе» нет консенсуса по поводу отправки войск, но «ничего исключать нельзя». Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал совершенно возмутительными слова Макрона и призвал его вспомнить 1812 год, когда армия Наполеона была почти полностью уничтожена. По мнению сенатора, сейчас страны ЕС не поддержат радикальные инициативы французского президента.





«Ничего нельзя исключать. Макрон может решиться на самые неблагоразумные поступки. Но, хоть Макрон и президент, он не пользуется поддержкой в стране и не может успокоить смуту внутри государства. Поэтому надеюсь, что ему будут возражать серьезные политические деятели во Франции. Думаю, и представители силовых структур Франции будут возражать, и многие европейские страны», — заявил Daily Storm Цеков.





Он скептически оценил военный потенциал Франции: «Армия у нее такая «сильная», что не смогла устоять в Африке и оттуда французы уже сбежали давно. Так что сила эта вся условная. Пусть французы помнят свою «силу» 1812 года!»





По словам сенатора, отправка Францией войск на Украину «чревата серьезными последствиями не только с нашей стороны, а со стороны международного сообщества». «Никакого десанта французского в Крыму точно не будет. Они просто не рискнут это сделать. Исключено, что повторится трагедия Крымской войны XIX века», — убежден Цеков.





Он обратил внимание, что «ничего подобного, как в речи Макрона, мы не услышим из уст президента России или председателя правительства». «А уровень политической культуры во Франции такой, что подобные совершенно возмутительные вещи озвучивает президент. Это, в принципе, свидетельствует о его низкой подготовке как руководителя государства», — добавил собеседник.





Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, сказал, что возможность отправки войск западных стран уже обсуждалась. Решение пока не принято, но будет сделано все, «чтобы Россия не победила» в противостоянии с Украиной, отмечал политик.





Он добавил, что многие из тех, кто сегодня говорит «никогда» об отправке европейских войск на Украину, — это те же люди, которые два года назад отвергали возможность передачи Киеву танков, самолетов или дальнобойных ракет.





Макрона поддержал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он также указал, что Франция не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».





При этом источник Reuters в Белом доме сообщил, что у властей США нет планов отправлять американцев на Украину. Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на помощь Киеву.