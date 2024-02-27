Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что на работу в местные больницы трудоустроят палестинских врачей

Глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на пресс-конференции в Москве, рассказал о планах властей устроить на работу палестинских беженцев. В частности, речь идет о врачах, в большинстве своем получивших медицинское образование в России.





«Люди обеспечены всем необходимым. Сейчас они подтверждают свои сертификаты для дальнейшего трудоустройства. Среди них большое количество врачей. Многие имеют российские дипломы, но с учетом требований они должны подтвердить документы. Адаптируем детей, проводим занятия. Пока не по школьной программе. Детей обучаем и русскому языку. Со следующего года по желанию родителей будем определять в школу. Многие желают вернуться на родину, но при нынешних условиях — не вернутся», — заявил глава Республики Дагестан.





Политик отметил постоянный рост туризма в регионе: ежегодный прирост — около 500 тысяч гостей. Среди туристических локаций Меликов выделил и исторические места, и природные объекты: село Гуниб, Салтинский водопад, бархан Сарыкум и другие достопримечательности.





«Начну, конечно, с того места, которое в июле посетил верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Это, конечно, Дербент. Древнейший город, не посетить который нельзя. Второе, естественно, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище — красивейшие локации, хотя я понимаю, что на сегодняшний день там есть определенные трудности. Но уже в этом году начинает реализовываться инвестиционный проект для комфортного пребывания в этих местах», — поделился Меликов.





Также в рамках конференции глава Дагестана сообщил о насущных для жителей региона проблемах с электроснабжением. По его словам, это системная проблема, которую руководство региона старается решить.





Помимо коммунальной темы, Меликов поговорил о мерах поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. Денежные выплаты проводятся регулярно, также, по его словам, будут созданы две рабочие группы по вопросам помощи военнослужащим.





«Первая группа на базе общественной организации будет заниматься решением проблем военнослужащих, получивших тяжелые ранения, которые лежат в госпиталях. Зачастую помощь им нужна «сейчас», а связи с ними нет. Вторая группа будет заниматься обращениями граждан, которые взволнованы долгим молчанием или отсутствием информации о военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — заключил Меликов.