Наталья Карпович: Все меры в послании президента направлены на поддержку семей

Основной акцент в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на мерах поддержки семей. Об этом Daily Storm сообщила руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. По ее словам, выступление главы государства положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.





«Потому что и транспортом мы пользуемся, и налоги платим, и в жилье нуждаемся, и в образовании для детей. Это все запросы многодетных родителей. И это все решения, которые сегодня объявлены как программный документ», — рассказывает Карпович.





В послании российского лидера утверждается системный подход по всем направлениям жизни семьи, считает общественница.





«Очень грамотно сегодня в начале своего выступления президент сказал, что здесь в каждом блоке прописана поддержка семей с детьми. — сказала Карпович. — В каждом блоке послания четко прописан механизм, который будет вводиться для их поддержки».





По ее словам, создание национального проекта «Семья» говорит о продолжении взятого курса на поддержку первичной ячейки общества.





«Я думаю, что в новом нашем большом национальном проекте, который будет запущен на всю страну, мы увидим новые меры поддержки, направленные на институт семьи», — сказала она.





Также президентом продлены те меры, которые уже показали результат, акцентирует общественница: «Сегодня объявлено о продлении тех инструментов, которые сработали на увеличение демографического роста: материнский капитал, семейная ипотека, выплата на третьего ребенка для погашения ипотеки, компенсации налогов и улучшение жилищных условий».





«На сегодняшний момент я могу сказать на примере Москвы, что за 10 лет количество многодетных семей увеличилось в три раза. Мне кажется, это самый большой показатель работы государственных мер поддержки, — рассказала Карпович. — Если в Москве нас было 94 тысячи, то сейчас нас больше 200 тысяч. Думаю, это не просто результат, это тот показатель, который говорит об улучшении качества жизни семей».





По словам руководителя объединения, прирост многодетности наблюдается по всей стране и даже в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией: «Владимир Владимирович в выступлении также сказал, что более чем на 20% выросло количество многодетных семей во всей России. Я думаю, что поддержка и новые меры по налогообложению и другим озвученным направлениям еще больше помогут семьям принять решение за рождение следующего ребенка».





Именно поддержка многодетности позволяет улучшить демографическую ситуацию, считает Карпович.





«Все-таки многодетная семья ориентирована уже на рождение последующего ребенка. Потому что преодолены те страхи, те препятствия, которые есть у молодых супругов с одним или двумя детьми. Состояние в браке, возраст, то, что влюбленные учатся еще, карьерный рост, тот же экономический вопрос — много поводов, которые останавливают семьи. Многодетность — это другая уже база», — сказала она.





Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, где уже традиционно расставил национальные приоритеты страны. В этом обращении президент объявил о старте пяти нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Обращение 2024 года стало рекордным по хронометражу — два часа и шесть минут.