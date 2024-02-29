Намек на переговоры с Западом и большие траты. Политологи проанализировали выступление Путина перед Федеральным собранием

В Гостином дворе 29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Вместе с политологами Daily Storm разобрал основные тезисы лидера страны. По мнению эксперта Константина Калачева, акцент на новом вооружении России — не угроза, а сигнал Западу о желании скорее закончить СВО. Также Калачев задается вопросом: откуда возьмутся деньги на многочисленные затратные проекты президента?





СВО и безопасность страны





Свое выступление Путин начал с темы суверенитета и безопасности страны, упомянув о новых военных разработках и росте боеготовности Российской армии.





«Наши части уверенно наступают и освобождают все новые территории. Не мы начали войну в Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» эффективно используется для поражения особо важных целей. Применялся и комплекс «Циркон». И эта система в строю. Завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», — рассказал глава государства.

Политолог Константин Калачев объяснил Daily Storm, что первую часть выступления следует воспринимать как знак Западу о желании договориться и скорее закончить специальную военную операцию.





«Путин хочет так или иначе поскорее закончить СВО и поэтому поднимает ставки: говорит о вооружениях, которые Россия имеет, о ее колоссальных возможностях. Это скорее призыв договориться, обращенный к Западу, нежели угрозы и ультиматумы. Мне кажется, это сделано, чтобы в какой-то момент элиты Запада предложили дальше ставки не повышать, а договориться на основе приоритетов интересов России, но не без компромиссов и уступок», — предположил Калачев.





Социальная сфера и материальная поддержка





Вторую часть послания Федеральному собранию эксперт предложил считать предвыборными обещаниями Путина как кандидата в президенты. Неспроста российский лидер заявил о большом количестве мер поддержки населения. В первую очередь это запуск нацпроекта «Семья». Он включает в себя финансовую поддержку регионов с низкой рождаемостью, продление до 2030 года программы льготной семейной ипотеки, налоговые вычеты на второго и последующих детей.





По словам президента, для поощрения здорового образа жизни в малых городах построят дополнительные спортивные объекты за счет федеральных ресурсов. К 2030 году Путин пообещал выделить более 400 миллиардов рублей на капремонт школ и детских садов. На ремонт учреждений среднего профобразования будет направлено 120 миллиардов рублей, а на ремонт общежитий вузов и университетов — 124 миллиарда рублей. Также до 2030 года будет возведено 40 университетских кампусов, на что предусмотрено около 400 миллиардов рублей.





При этом российским регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам.





«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал глава государства.





Политолог Калачев считает, что такие обещания отлично работают в качестве попытки поднять социальное самочувствие россиян. Но при этом эксперт задается вопросом: на какие деньги будут реализованы все эти масштабные проекты?





«Очень много разного рода авансов к вопросу о том, откуда взять деньги. К 2030 году мы должны увидеть совершенно другую Россию. До этого года всего шесть лет. Из ничего ничего не возникает: если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Означает ли это для бизнеса, что увеличится количество всяких неналоговых платежей?» — размышляет Калачев.





Развитие отечественного производства и усиление министров





Владимир Путин поведал о планах запустить новые национальные проекты в сфере технологического развития.





«Нужно использовать опыт программ по генетике, сельскому хозяйству. Запускаем новые нацпроекты технологического суверенитета, которые обеспечат устойчивость всей экономики страны», — заявил президент.





Он также призвал к 2030 году снизить долю импорта в валовом внутреннем продукте до 17%, построить более 100 индустриальных технопарков.





В сфере информационных технологий тоже ожидается прорыв. Национальный проект «Экономика данных» предусматривает создание онлайн-платформы для дистанционной врачебной консультации россиян. Мощность суперкомпьютеров к 2030 году увеличится в 10 раз. По словам Путина, темпы роста инвестиций в IТ-решения должны в два раза превышать инвестиции в экономику», а доступ к высокоскоростному интернету должен быть по всей России.





Директор центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО Евгений Минченко в беседе с Daily Storm подметил, что Владимир Путин анонсировал много долгосрочных проектов. Самый продолжительный из них рассчитан до 2044 года.





«Было много таких проектов — до 2030, 2036, 2042 годов. Это заявка на презентацию достаточно длинного плана развития», — дополнил Минченко.





Политолог подчеркнул, что своими заявлениями о развитии той или иной сферы Путин делает ставки на определенных людей в руководстве страны.





«Первая ставка — инфраструктура. Здесь бенефициарами, на мой взгляд, выглядят команда Хуснуллина и в целом строительная отрасль. Ставка вторая — это промышленность. Это Мантуров и военно-промышленная коалиция вокруг него. Ставка третья — цифровая экономика. Туда самые большие объемы средств — на цифровые платформы заявлено 700 миллиардов. За IT — Максут Шадаев, за все вокруг этого — Дмитрий Чернышенко», — перечислил Минченко.





Кадровый резерв и уверенность Кремля





Вновь вернувшись к теме спецоперации, Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Наставниками для солдат станут руководители правительства и главы регионов. Минченко обратил внимание, что этот проект может означать усиление первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.





«С точки зрения элитных групп очень серьезно набрал вес Кириенко. Его программа кадрового резерва признана успешной, делается новая программа кадрового резерва уже для участников СВО. Думаю, что внутриполитический блок Кремля чувствует себя очень уверенно», — заключил эксперт.