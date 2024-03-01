В Фонде борьбы с лейкемией опровергли связь организации с Олегом Тиньковым

Олег Тиньков (признан иноагентом) не входил в попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией. Об этом Daily Storm сообщили в благотворительной организации. Бизнесмен ранее заявил, что выходит «из состава попечительского совета Фонда борьбы с лейкемией, чтобы сохранить этот фонд».

«Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный Фонд борьбы с лейкемией‎ существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», — поделилась с Daily Storm директор по коммуникациям фонда Арина Фауль.





Она отметила, что работа организации ведется за счет «пожертвований физических и юридических лиц РФ, а также социальных грантов и субсидий».





Предприниматель Олег Тиньков 1 марта в своих соцсетях рассказал, что его семья «вынуждена» закрыть благотворительный Фонд семьи Тиньковых из-за признания бизнесмена иноагентом. Информацию об окончании работы в фонде подтвердили и сообщили, что официально благотворительная организация закрывается с 1 июня 2024 года. Семейный фонд был создан бывшим банкиром в 2021 году. В организации занимались поддержкой развития онкогематологии в России. Тиньков написал, что вложил в развитие лечения лейкемии в РФ «десятки миллионов долларов».





Сам Тиньков до этого перенес трансплантацию костного мозга из-за выявленной у него лейкемии.